Alfonso, piloto de avión: "He tenido algún caso donde me he desviado para aterrizar; es el médico quien te dice si hay que aterrizar de urgencias y tú lo tienes todo previsto"

Un audio viral ha dado la vuelta al mundo este fin de semana, mostrando una tensa conversación entre un piloto y una torre de control. En la grabación, el comandante de un vuelo de American Airline solicita un aterrizaje de emergencia para salvar a un niño en estado crítico, pero el controlador se lo niega porque la pista está reservada para un avión presidencial.

escucha aquí el podcast ¿Cumplir las normas o salvar una vida?, por María José Navarro | A Ciegas en Herrera en COPE A ciegas Escuchar

Ante la negativa, el piloto se rebela: “Toma mi licencia, yo lo haré y acepto todo”. A pesar de que la historia ha sido difundida por numerosos medios de comunicación, la conversación es un bulo. No existe ningún registro oficial y el vuelo al que se hace referencia declaró una emergencia en 2024, pero fue por falta de combustible.

Para analizar si una situación así podría ocurrir, el programa ‘Herrera en COPE’ ha entrevistado a Alfonso de Bertodano, comandante en activo y psicólogo. El experto ha sido tajante desde el primer momento al escuchar el audio: “Desde primeras vi que era falso, era imposible que fuera así”.

Desde primeras vi que era falso, era imposible que fuera así" Alfonso Piloto de avión

Según De Bertodano, aterrizar no es una decisión impulsiva. “Preparar una aproximación a un aeropuerto requiere una planificación”, ha explicado en la radio, detallando que se deben analizar las condiciones meteorológicas, la pista y las velocidades. En un caso real, los controladores “favorecen la labor” del piloto, y ha añadido que la idea de una amenaza es inverosímil.

Alfonso de Bertodano, piloto de avión y psicólogo

Protocolos de seguridad aérea

El piloto ha aclarado en COPE que cuando vuela un avión presidencial o de Estado, se publican con antelación los horarios de restricción en los aeropuertos. Además, ha desmentido la idea de que no haya alternativas: “Siempre tenemos un aeropuerto” disponible a menos de 60 minutos en vuelos sobre tierra o un máximo de tres horas sobre el océano.

Preparar una aproximación a un aeropuerto requiere una planificación" Alfonso Piloto de avión

En el caso de una emergencia médica a bordo, el protocolo es claro. “Siempre se pide ayuda médica”, y es un facultativo a bordo quien determina la urgencia del aterrizaje. Con esa información, el piloto ya tiene “todo previsto y organizado” con los controladores para desviarse al aeropuerto más adecuado, que debe contar con hospitales y servicios para el pasaje.

Protocolos que garantizan la seguridad

De Bertodano insistió en que la cooperación entre la cabina y la torre de control es fundamental. Lejos de la confrontación que muestra el audio, la relación entre pilotos y controladores es de colaboración continua para garantizar la seguridad. En una emergencia real, el controlador se convierte en el mayor aliado, despejando el tráfico y facilitando la ruta más segura. Una negativa, por tanto, es un escenario ficticio que contradice todos los protocolos de seguridad aérea.

Sobre las emergencias médicas, el protocolo es igualmente claro. Tras la evaluación de un facultativo a bordo, que determina la urgencia, el piloto lo comunica a control. A partir de ahí, se organiza el desvío al aeropuerto más adecuado, considerando no solo la cercanía, sino también que cuente con infraestructura hospitalaria y capacidad para atender al resto de pasajeros. La improvisación no tiene cabida en estas situaciones.

Cabina de pasajeros de un avión comercial

El comandante también desmontó la idea de que un avión pueda quedarse sin opciones. Toda ruta de vuelo se planifica con varios aeropuertos alternativos disponibles en un tiempo máximo de vuelo. Esta redundancia asegura que siempre haya un plan B seguro, ya sea por un fallo técnico o una crisis médica, haciendo inverosímil la premisa del audio viral de una única pista bloqueada sin alternativas.