Jorge Azcón, a Expósito, tras convocar elecciones en Aragón: "Cuando un presupuesto no se aprueba, lo lógico es convocarlas, no agarrarse como un clavo ardiendo al poder"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este martes en una entrevista con Ángel Expósito en 'La Linterna' de COPE, la convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón para el próximo 8 de febrero. Esta decisión se produce ante la incapacidad de aprobar los presupuestos de la comunidad por segundo año consecutivo, debido al bloqueo de VOX. Azcón ha defendido que "estar en el gobierno sin presupuesto no es gobernar".

La opción más coherente

Azcón ha calificado la convocatoria electoral como una decisión "coherente" porque, a su juicio, "los ciudadanos entienden mucho mejor en estos momentos de tanto ruido los hechos que las palabras". El presidente aragonés ha subrayado que el presupuesto es el instrumento más importante que tiene un gobierno para cambiar la comunidad y que, ante el bloqueo, lo que toca es "convocar elecciones y llamar a los aragoneses a las urnas". Se ha mostrado convencido de que los electores valorarán la coherencia y que de los comicios saldrá "un gobierno más fuerte para un momento excepcional".

Cuando un presupuesto no se aprueba, lo lógico es convocar elecciones, no agarrarse como un clavo ardiendo al poder" Jorge Azcón Presidente de Aragón

Durante su intervención en COPE, ha insistido en la idea de que la política debe basarse en la responsabilidad. "Cuando un presupuesto no se aprueba, lo lógico es convocar elecciones, no agarrarse como un clavo ardiendo al poder", ha sentenciado, marcando distancias con otras formas de actuar en política. Ha recalcado que su objetivo no era convocar elecciones, pero que se ha convertido en "la única opción" ante la falta de una mayoría política para gobernar.

EFE El presidente de Aragón, Jorge Azcón, firma el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a una convocatoria electoral

La desconfianza en el PSOE de Alegría

Preguntado por la oferta de la candidata socialista y ministra, Pilar Alegría, para negociar y aprobar las cuentas sin depender de VOX, Azcón ha sido tajante: "No me fío". El presidente ha recordado su etapa como alcalde de Zaragoza, durante la cual asegura que Alegría le "engañó con muchas cuestiones", como la construcción del nuevo campo de fútbol. Para Azcón, ella es la portavoz de Pedro Sánchez y de un partido "en el que con un mínimo de sentido común es imposible de confiar".

"Yo he vivido en primera persona cómo me engañó", ha afirmado Azcón, que cree que el único objetivo del PSOE con su oferta era "ganar tiempo". Ha añadido que el Partido Socialista "necesita disolverse y refundarse", ya que considera que sus líderes "están para pensar en ellos, no para pensar en los problemas de los aragoneses".

EFE La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría

Inversiones récord y el papel de Vox

Azcón ha puesto en valor el "momento excepcional" que vive la región, que ha sido noticia por anunciar 70.000 millones de euros en nuevas inversiones de sectores como la tecnología, la automoción o la logística. "Toda esa riqueza, toda esa prosperidad que estamos generando en Aragón se redistribuye a través de los presupuestos", ha explicado, justificando la necesidad de llamar a casi un millón de aragoneses a las urnas para obtener la estabilidad necesaria.

El presidente ha señalado directamente a VOX como responsable del bloqueo presupuestario. Ha recordado que su gobierno presentó unas cuentas con importantes incrementos en sanidad (9%), educación (7%) y políticas sociales (8%). "VOX no ha querido aprobar un presupuesto en Aragón, igual que no ha querido aprobarlo en Extremadura, Castilla y León o Baleares", ha lamentado Azcón.

Finalmente, sobre la influencia del contexto nacional, ha asegurado que ha convocado las elecciones en solitario, desligadas de otros comicios, porque quiere "que se hable de Aragón". Aunque ha admitido que la situación nacional, con un gobierno "lastrado por numerosos escándalos", es un "absoluto desastre" que perjudica al PSOE, ha insistido en que la razón de la convocatoria es la coherencia. Sobre la comunicación con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que le comunicó la decisión y, aunque no han hablado en persona, ha recibido su apoyo, ya que "confía en que en Aragón estamos haciendo las cosas razonablemente bien".