Si circulas con este piloto del salpicadero de tu coche encendido, estás gastando más combustible: "45 litros más"

El programa 'Poniendo las Calles', dirigido por Carlos Moreno 'El Pulpo', ha puesto sobre la mesa un problema que afecta a más de la mitad de los conductores y que tiene consecuencias directas tanto en el bolsillo como en el medio ambiente. El experto en motor, Alfonso García, más conocido como 'Motorman', ha desvelado la importancia de prestar atención al piloto del salpicadero que alerta sobre una baja presión en los neumáticos, un aviso que puede ahorrar una cantidad considerable de dinero y mejorar la seguridad.

Un gasto extra de hasta 75 euros al año

Alfonso García ha explicado en COPE que circular con una presión inferior a la recomendada por el fabricante tiene un impacto directo en el consumo. "Con menos presión de la correcta, de la indicada, aumenta la resistencia a la rodadura, lo que obliga al motor a trabajar más, aumentando el consumo de combustible", ha señalado. Este sobreesfuerzo del motor se traduce en un incremento del gasto que muchos conductores no asocian con el estado de las ruedas.

El vehículo consuma casi entre un 5 y un 10 por ciento más" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

Según datos de la Unión Europea mencionados por el experto, esta situación provoca que en Europa se consuman "casi 6.000 millones de litros más de combustible". A nivel individual, las cifras son igual de claras. Para un conductor, esto puede suponer que "el vehículo consuma casi entre un 5 y un 10 por ciento más". Este porcentaje se traduce en un gasto de hasta 45 litros más al año, lo que equivale a un desembolso extra de entre 65 y 75 euros anuales aproximadamente. Un gasto que podría evitarse fácilmente con una simple revisión, como también se puede evitar el timo de los litros en la gasolinera.

Alamy Stock Photo Par de gafas en el salpicadero del coche con varios pilotos encendidos

Menos vida útil y más riesgo en la carretera

El coste económico no se limita solo al carburante. 'Motorman' ha advertido que una presión baja "reduce la vida útil de los neumáticos entre un 20 y un 25 por 100". En la práctica, esto significa que las ruedas durarán entre 5.000 y 10.000 kilómetros menos de lo previsto, obligando a un recambio prematuro. Este factor es crucial, especialmente si se considera el precio del repostaje este verano.

Unas presiones bajas aumentan el riesgo de accidente" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

Más allá del aspecto económico, el principal problema de no mantener la presión adecuada es la seguridad. 'Motorman' ha sido tajante al respecto al afirmar que "unas presiones bajas aumentan el riesgo de accidente". Esto se debe a que un neumático desinflado ofrece menos agarre, aumenta la distancia de frenado y, en el peor de los casos, puede incluso causar un reventón inesperado en plena circulación. Por ello, es tan importante mantener los neumáticos en buen estado como conocer los gestos clave para ahorrar gasolina.