España ya cuenta con radares que identifican matrículas y miden el humo de tu coche para multar a los que más contaminan: Europa quiere hacerlos obligatorios

La Unión Europea se ha puesto seria con la contaminación generada por el tráfico rodado y obliga a todos los países miembros a instalar radares de emisiones para medir y multar a los vehículos más contaminantes. Así lo ha analizado el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', donde ha explicado los detalles de esta nueva normativa que busca reducir el impacto ambiental del transporte por carretera.

En este contexto, España se ha posicionado como un país pionero. Hace apenas un mes, se publicó una nueva norma UNE que regula por primera vez los sistemas de medición remota de emisiones. Esto significa que ya existe un marco legal para que estos dispositivos puedan identificar y sancionar a los coches que superen los límites permitidos mientras circulan, una medida que se suma a otras como el doble radar que multa si frenas justo antes.

La ofensiva de Bruselas contra la contaminación

El objetivo de la Comisión Europea es claro: implementar un modelo de control ambiental que sea "más justo, eficiente y basado en datos en tiempo real". La vigilancia será continua en la vía pública, con la intención de acabar con un problema muy concreto. Según Bruselas, el 2% de los vehículos es responsable de generar más del 40% de las emisiones contaminantes, una desproporción que la nueva legislación pretende atajar de raíz.

OPUS RSE Sistema pionero de OPUS RSE para controlar las emisiones reales de los vehículos en circulación.

Para lograrlo, los países miembros utilizarán sistemas de medición remota enmarcados en el proyecto europeo DABER. La iniciativa busca crear un estándar común para todos los estados, aunque España ya lleva la delantera. Esta medida recuerda a la implantación de otras zonas de control como las Zonas de Bajas Emisiones, que han generado un gran volumen de multas.

Tecnología española para una vigilancia total

Una empresa española ha desarrollado una tecnología que no solo mide los humos a distancia, sino que también identifica las matrículas de los vehículos y registra su velocidad y aceleración. Este sistema integral permite una vigilancia mucho más precisa y automatizada, convirtiendo la lucha contra la contaminación en una herramienta eficaz y, como señala 'Motorman', en "una forma de hacer rentable a través de las rutas, la dichosa y manida movilidad sostenible".

Una forma de hacer rentable a través de las rutas, la dichosa y manida movilidad sostenible"

OPUS RSE Sistema pionero de OPUS RSE para controlar las emisiones reales de los vehículos en circulación

La implantación de estos cinemómetros se suma al debate sobre la idoneidad de su ubicación, como ya ocurre con los de velocidad, donde a veces se cuestiona si es lógico instalar un radar de tramo en una autopista de cuatro carriles sin población cercana.

El motor, en cifras récord

Paradójicamente, mientras se endurecen las medidas anticontaminación, la industria del automóvil vive un momento dulce. Los informes del sector indican que en 2025 la producción mundial de automóviles marcó un récord histórico, fabricándose más coches que nunca en el planeta. Además, las ventas globales firmaron el segundo mejor resultado de toda la historia del automóvil, lo que evidencia la fuerte demanda que sigue existiendo a nivel mundial.