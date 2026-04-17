Casi tres millones y medio de multas por la zona de bajas emisiones de Madrid podrían quedarse sin efecto: desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025

La asociación Automovilistas Europeos Asociados ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Madrid que paralice el cobro de las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital. Esta petición, comentada en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE por el experto en motor Alfonso García 'Motorman', busca detener la recaudación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación que presentó el consistorio.

La incertidumbre legal podría afectar a casi 3,4 millones de sanciones impuestas desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025, cuyo importe total supera los 650 millones de euros. Si el alto tribunal no admitiera el recurso del Ayuntamiento, todas estas multas podrían quedar sin efecto. Este escenario se produce después de que en 2024, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara parcialmente la normativa de las ZBE, una situación que también se ha vivido en otras ciudades como Barcelona.

Recaudación en el punto de mira

La controversia sobre las multas coincide con un aumento significativo de la recaudación por sanciones de tráfico en la capital. En 2025, el Ayuntamiento de Madrid reconoció 273 millones de euros en multas, un 31% más de lo presupuestado (208 millones). Estos derechos reconocidos netos, analizados por la empresa de defensa de conductores Dvuelta, no equivalen al dinero ya cobrado, pero sirven como indicador para planificar los ingresos del año siguiente.

EFE Señal informativa de zona de bajas emisiones en el centro de Madrid

Desde que José Luis Martínez-Almeida asumió la alcaldía en 2019, los ingresos por multas de tráfico se han disparado, pasando de los 142,6 millones de euros reconocidos ese año a los 273 millones del último ejercicio. A pesar de que la cifra real supera sistemáticamente las previsiones, el gobierno local ha estimado para los años siguientes cifras inferiores a las finalmente reconocidas, como ocurrió en 2023 y 2024. Madrid se ha convertido en la pionera en Zonas de Bajas Emisiones, y su sistema de multas ha generado un intenso debate.

Una estrategia de opacidad

Para Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta, este desajuste constante "ya no admite la explicación del error técnico" y sugiere que las multas "han dejado de ser un instrumento de seguridad vial para convertirse en un mecanismo de financiación". La organización critica que el consistorio presupueste a la baja de manera deliberada, a pesar de tener datos de años anteriores que indican una tendencia al alza.

Las multas de tráfico en Madrid han dejado de ser un instrumento de seguridad vial para convertirse en un mecanismo de financiación"

Javaloyes califica esta práctica como una "decisión política" y no un simple error de cálculo. "El Ayuntamiento de Madrid cerró 2024 con multas reconocidas que suman 220,15 millones de euros y, a la hora de elaborar los presupuestos para 2025, aprobó una previsión de 208,49 millones", critica. Según él, esta previsión a la baja, incluso inferior a la del año anterior, es una "estrategia deliberada de opacidad", especialmente cuando se sabía que la instalación de nuevas cámaras y la ampliación de las ZBE dispararían las sanciones.

EFE Zona de bajas emisiones en Madrid

El laberinto de las ZBE

Actualmente, toda la ciudad de Madrid está considerada Zona de Bajas Emisiones. Circular sin la etiqueta ambiental adecuada supone una multa de 200 euros, aunque existen excepciones para los vehículos de residentes empadronados en la capital. Para evitar sorpresas, existen herramientas como la función de Google Maps para evitar multas, que ayuda a planificar rutas seguras.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en 2024 varios preceptos de la ordenanza de las ZBE tras un recurso de Vox, el fallo no es ejecutivo porque el Ayuntamiento lo ha recurrido. Por tanto, las sanciones siguen en vigor. El impacto social y económico de las ZBE sigue siendo un tema central, especialmente en las zonas de Especial Protección como el Distrito Centro y Plaza Elíptica, donde solo pueden acceder sin restricciones los vehículos con etiqueta CERO y ECO, mientras que los B y C deben dirigirse a un aparcamiento.