Juan José, mecánico: "Lo que hace que sean más caros y con más averías a los coches diésel son los medios anticontaminación"

El mecánico Juan José Ebenezer, conocido por sus vídeos en TikTok, ha vuelto a generar debate con una de sus últimas publicaciones. En un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones, Ebenezer relata una conversación en una gasolinera que sirve como punto de partida para analizar la eterna pregunta: ¿diésel o gasolina?. Todo comienza cuando, al ir a repostar, le comentan que "si ahora está más barata la gasolina". Una afirmación que, según el experto, no tiene en cuenta un factor clave: "los coches gasolina gastan más combustible que los coches diésel", explica en su popular vídeo.

La clave, según detalla, reside en la eficiencia energética de cada combustible. "El diésel es más eficiente energéticamente", afirma. Esto significa que "con un litro de diésel podemos sacar más energía y recorrer más kilómetros que con un litro de gasolina". Esta ventaja en el consumo es fundamental para entender por qué, a pesar del precio del carburante, el diésel sigue siendo una opción para muchos conductores.

Motores más complejos

Para poder extraer esa energía extra del diésel, los motores deben ser "un poquito más complejos y rudos", ya que funcionan por compresión extrema en lugar de por chispa. Esta complejidad mecánica contrasta con los motores de gasolina, que son "más ligeros y rápidos porque la gasolina es mucho más rápida al detonar", motivo por el cual se utilizan en coches de alta potencia como los de Fórmula 1.

En igualdad de condiciones, un motor gasolina siempre será menos eficiente que un diésel"

En la gasolinera del Grup Tramuntana de La Jonquera, una de las pocas exclusivas para turismos y furgonetas, las colas de coches y autocaravanas con matrícula francesa son constantes.

Sin embargo, el gran inconveniente de los motores diésel es su impacto medioambiental. "Los diésel son más contaminantes y por eso tienen tantos medios anticontaminación, lo que los hace motores más caros de reparar y con averías más constantes", sentencia el mecánico. Esta es una de las razones por las que muchos conductores se preguntan si es mejor un coche de combustión interna o uno híbrido.

Lo que hace que sean más caros y con más averías a los coches diésel son los medios anticontaminación"

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Diésel para carretera, gasolina para ciudad

La recomendación general de Juan José es clara: "gasolina para ciudad o potencia deportiva, y diésel para hacer kilometraje en carretera". Pone como ejemplo los camiones, que son diésel porque "trabajan a menores revoluciones pero tienen mucho par para mover mucha carga ahorrando combustible". No es la primera vez que el mecánico se pronuncia sobre qué tipo de motor es mejor, ya que en otras ocasiones ha afirmado que hay motores con mucha fama que son malísimos.

En cualquier caso, Ebenezer concluye que no hay una respuesta única para todos los conductores. La elección final "dependerá del objetivo, del fabricante y del caso específico", por lo que es fundamental analizar las necesidades individuales antes de tomar una decisión de compra.