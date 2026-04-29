"¿Es lógico que haya un radar de tramo con un límite de velocidad a 100 km/h si voy por una autopista con cuatro carriles sin población alrededor?"

Un abogado del bufete Litigios, a través de su cuenta de TikTok @Litigios_es, ha abierto el debate sobre la finalidad de los radares de tramo en ciertos puntos de la red viaria española. En un vídeo grabado en un tramo de cuatro carriles de la autopista AP-7, limitado a 100 km/h y sin poblaciones cercanas, el letrado se pregunta: "¿Es esto por nuestra seguridad o esto es un tema recaudatorio?". La cuestión pone sobre la mesa un sentir generalizado entre muchos conductores ante la proliferación de estos límites.

¿Es esto por nuestra seguridad o esto es un tema recaudatorio?" Abogado

Esta situación no es un hecho aislado, sino que responde a una estrategia de la Dirección General de Tráfico (DGT) que está cambiando progresivamente el paisaje de las autovías y autopistas en España. El tradicional límite de 120 km/h ha comenzado a desaparecer en cada vez más tramos para ser sustituido por uno de 100 km/h. El objetivo oficial es claro: aumentar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en puntos identificados como de alta peligrosidad.

Un criterio avalado a nivel internacional

La DGT centra sus esfuerzos en aplicar este nuevo límite en tramos con firme en mal estado, un trazado complicado u otras circunstancias que elevan el riesgo de accidente. Esta iniciativa se alinea con las recomendaciones de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un informe de la ONU, titulado 'Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial', señala que "reducir los límites de velocidad es una de las medidas más efectivas para disminuir la siniestralidad".

Alamy Stock Photo Cartel de aviso de radar

¿Dónde se aplican ya los 100 km/h?

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Galicia, en la autovía AG-55 (A Coruña-Carballo), donde la velocidad se ha rebajado a 100 km/h de forma permanente en segmentos con baja visibilidad o fuertes pendientes. Para asegurar su cumplimiento, la medida se ha acompañado de la instalación de radares de tramo.

El País Vasco también se ha sumado a esta política. En la autopista AP-8, a su paso por Gipuzkoa, se ha limitado la velocidad a 100 km/h en hasta seis tramos considerados puntos críticos para atajar la concentración de accidentes. Por su parte, Cataluña aplica un enfoque más dinámico en la AP-7, donde la velocidad se adapta en tiempo real a las condiciones del tráfico o la meteorología mediante sistemas de velocidad variable, siendo 100 km/h un límite habitual en situaciones de alta densidad.

El adiós progresivo a los 120 km/h

Aunque el código de circulación no ha sido modificado y mantiene el límite genérico de 120 km/h, la realidad en el asfalto está cambiando. La DGT ha optado por una estrategia quirúrgica, tramo a tramo, en lugar de una reforma legal a gran escala, concentrando los esfuerzos donde el riesgo es mayor. Esta tendencia confirma que los conductores deben prestar más atención que nunca a la señalización en la vía, pues la imagen del velocímetro marcando 120 km/h dejará de ser la norma en muchos trayectos para conseguir el objetivo final: carreteras más seguras para todos.