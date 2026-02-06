Alfonso García, experto en motor: "Con lluvia es fundamental mirar las ruedas y más de 5.000.000 de vehículos ruedan con la presión del neumático inadecuada"

Las lluvias que han afectado a gran parte del país en las últimas semanas han vuelto a poner el foco en la seguridad vial. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo' ha abordado esta preocupación con el experto en motor, Alfonso García, conocido como 'Motorman'. Durante su intervención, García ha insistido en un elemento clave que a menudo se pasa por alto: el estado de los neumáticos.

El especialista ha sido contundente al compartir datos que invitan a la reflexión. Según ha explicado, uno de los errores más comunes es circular con una presión incorrecta en las ruedas. "Con lluvia es fundamental mirar las ruedas y más de 5.000.000 de vehículos ruedan con la presión del neumático inadecuada", ha sentenciado. Además, ha recordado que, aunque la DGT cifra en 7.500 los accidentes de tráfico ocurridos en condiciones meteorológicas adversas, a su juicio son pocos si se tiene en cuenta el mal estado del asfalto en muchas carreteras.

Alamy Stock Photo Coche circulando por las aguas de las inundaciones en España

La presión y el dibujo, vitales

García, basándose en informes del sector, ha destacado que "solo el 30 por 100 de los conductores confiesan, revisan los neumáticos, por lo menos una vez al mes". Este descuido, sumado a la falta de vigilancia sobre el desgaste del dibujo, se convierte en un cóctel peligroso cuando el asfalto está mojado. Un neumático en mal estado no puede evacuar el agua correctamente, lo que compromete gravemente el agarre, la estabilidad y la distancia de frenado.

El experto ha subrayado una regla física básica pero crucial: la distancia de frenado con suelo mojado es el doble que con suelo seco. Por este motivo, ha insistido en que la principal medida de prevención para los conductores es reducir la velocidad y, al mismo tiempo, aumentar la distancia de seguridad con el vehículo precedente para poder reaccionar ante cualquier imprevisto.

Alamy Stock Photo Un coche en una calle mojada que conduce a la montaña 'The Rock' en el territorio británico de ultramar de Gibraltar.

Un experto de referencia en COPE

La figura de Alfonso García 'Motorman' se ha consolidado como una de las voces de referencia en el ámbito del motor gracias a sus constantes intervenciones en la antena de COPE, donde ofrece consejos prácticos y análisis detallados sobre el sector. Su enfoque se centra en traducir la complejidad de la mecánica y la normativa en información accesible para todos los conductores.

Su pericia no se limita a la conducción en mojado; también ha analizado a fondo la nueva normativa de tráfico que entrará en vigor y el notable encarecimiento de los vehículos, donde ha señalado que el coche en propiedad hoy es un 20 por ciento más caro, demostrando una visión integral de los retos a los que se enfrentan los conductores.

Durante la conversación, también se ha puesto sobre la mesa otro aspecto fundamental de la seguridad vial: la protección de los menores. Los expertos en seguridad vial advierten que la gran mayoría de las lesiones infantiles en accidentes se podrían haber evitado con un uso correcto de las sillitas infantiles y los sistemas de retención, un punto en el que García ha coincidido, recalcando la importancia de que estos elementos no solo se usen, sino que estén bien colocados.