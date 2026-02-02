Alfonso García, experto en motor: "La nueva normativa de Tráfico ya está en vigor, se prohíbe adelantamientos en determinados tramos de carretera a vehículos de transporte"

Empieza la semana con novedades importantes para el sector del transporte. En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha analizado junto al experto en motor, Alfonso García 'Motorman', la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) que ya está en vigor. Se trata de una regulación que prohíbe a los camiones de más de 7.500 kilos realizar adelantamientos en determinados tramos, una medida que afecta a un colectivo clave para la economía.

Una medida para la seguridad y la fluidez

El experto Alfonso García ha explicado que esta normativa, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene un doble objetivo. Según sus palabras, se busca "aumentar la seguridad vial y favorecer la fluidez de la circulación". La medida se enmarca en un esfuerzo continuo por optimizar la convivencia en la carretera, donde la labor de profesionales como los camioneros es fundamental para la cadena de suministro.

Aumentar la seguridad vial y favorecer la fluidez de la circulación"

Cómo y cuándo se aplicará la prohibición

La aplicación de la norma no será constante, sino selectiva. Alfonso García ha detallado que será la Jefatura Provincial de Tráfico la encargada de "fijar durante días y períodos horarios concretos" la prohibición para los camiones. La comunicación a los conductores será directa en la vía, a través de los paneles luminosos de las carreteras o mediante señalización temporal específica. Esta flexibilidad es clave para adaptar la regulación a las necesidades del tráfico en tiempo real, de forma similar a como se gestionan otras actualizaciones normativas como las del manual de la ITV.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de un camión

Primeros tramos afectados

'Motorman' también ha adelantado algunas de las vías donde ya está previsto que se aplique la medida. Por ejemplo, en la A-62 se aplicará el próximo 6 de abril, mientras que en la autovía A-1 la restricción estará vigente los domingos de julio y agosto. Además, cada sábado de verano, los camiones tendrán prohibido adelantar en tramos específicos de la AP-4 y la A-49. Estas restricciones puntuales son vitales, considerando que si los camiones se detienen, se puede resentir la distribución de productos.