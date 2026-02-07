Roberto Palomar revela un mensaje que envió Florentino Pérez sobre el enfado de un futbolista: "No se ponía el chándal porque le quedaba mal"

Miguel Ángel Díaz informó el pasado miércoles en El Partidazo de COPE del malestar del Real Madrid con algunas de las decisiones de Álvaro Arbeloa, que tan solo lleva tres semanas en el banquillo del conjunto blanco.

Alamy Stock Photo Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid CF

JUGADORES FUERA DE SU POSICIÓN

Y es que los frecuentes cambios de posición que realiza el técnico, sacando a los jugadores de su posición natural, no convencen al club. Esta práctica ha generado descontento en la plantilla y el ejemplo más reciente fue contra el Rayo Vallecano.

En ese partido, Camavinga jugó como lateral izquierdo. Una decisión que sorprendió mucho porque en el banquillo estaban Álvaro Carreras y Fran García.

EFE Mbappé celebra con Vinicius y Camavinga un gol.

Estas decisiones de Arbeloa no son un hecho aislado y contra el Rayo provocaron el caos en el equipo en varios momentos del encuentro, donde hasta Gonzalo García tuvo que realizar funciones de centrocampista.

Y Roberto Palomar hizo un análisis de la situación. "Florentino, para esas cosas, hace llegar su malestar a través de los canales que más le convienen, como los periodistas o el entrenador. Ha pasado así y al que no le haya un mensaje de Florentino, pues es muy raro", explicaba el comentarista.

EFE El presidente del Real Madrid Florentino Pérez (c), en el palco

Y agregaba: "Yo he llegado a ver un mensaje que le llegó a un compañero de que alguien no se ponía el chándal porque le quedaba mal. Eso ha pasado históricamente en el fútbol y con Florentino Pérez más. Y no hay más que revisar la nómina de entrenadores del Real Madrid cuando él ha sido presidente".

Roberto Paloma iba más allá sobre los cambios de opinión de Florentino Pérez y señalaba: "Cambia permanentemente. Ahora estamos hablando de que le incomodan los cambios de posición. Pero, por ejemplo, no le ha incomodado cómo Arbeloa ha reafirmado a los intocables, que son Vinicius, Mbappé o Bellingham".

Y para finalizar, el comentarista hacía una pequeña reflexión sobre el mandatario del Real Madrid: "Pues hay cosas que le gustan y que no. Y como el otro día fue un partido de aquella manera... pues entra en todo", sentenció.