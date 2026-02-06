"Con ese vínculo que tenemos con Cuba, España no tiene gran cosa que hacer, es lamentable que la caída de la dictadura la haga un tío del pelo naranja que no sabemos qué planes tiene"

La situación en Cuba se ha vuelto crítica, transformándose en una gran crisis humanitaria. En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito ha analizado junto al experto en diplomacia, Enrique Serbeto, un escenario marcado por los constantes apagones, la escasez de combustible y un desabastecimiento que hace la vida imposible para la población. La pregunta que flota en el ambiente es cuánto más podrán resistir los cubanos, víctimas de su propio régimen.

El análisis comenzaba con una reflexión personal de Expósito, quien siente "un dolor y una pena tremenda" por la situación de un lugar con el que existe una conexión especial. Una sensación que Serbeto ha confirmado, destacando el fuerte vínculo de los españoles con Cuba. "Cualquier español, en cuanto llega a Cuba, se siente más en casa que en casa. Es un vínculo muy, muy, muy poderoso", ha afirmado el experto.

Un país al límite de la 'opción cero'

Pese a que el pueblo cubano lleva mucho tiempo soportando la presión, el diplomático cree que "ahora mismo ya están en un límite grande". Serbeto se ha hecho eco de la información de la periodista Camila Acosta, quien apunta a un futuro desolador en el que cada municipio tendrá que vivir de lo que produzca ante la falta de transporte.

Este escenario recuerda a la temida 'opción cero' que ni siquiera se alcanzó durante el Período Especial tras la caída de la Unión Soviética. Según ha explicado Serbeto, esta opción implicaría "detener la industria, la economía basada en la agricultura local y el transporte por tracción animal". Un completo regreso al siglo XIX que evidencia la magnitud del colapso.

El gobierno cubano está en sus últimas etapas y su país está a punto de colapsar"

EFE Personas caminando por una calle durante un apagón en La Habana (Cuba)

La soledad del régimen y el 'factor Trump'

La visión desde Estados Unidos es clara. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Lidith, ha sido contundente: "creo, de hecho, que el gobierno cubano está en sus últimas etapas y su país está a punto de colapsar". A pesar de ello, ha reiterado que el presidente Trump "está dispuesto a participar con diplomacia". Mientras, otros países como México, presidido por Claudia Sheinbaum, anuncian el envío de ayuda humanitaria.

Para Enrique Serbeto, las acciones de Trump, como el golpe de mano en Caracas, son un mensaje directo para líderes como Díaz-Canel. El experto ha recordado cómo los escoltas cubanos de Maduro "no sirvieron de nada", y ha advertido que el dirigente cubano "sabe perfectamente que si no entra en la rueda, pues puede seguir en cualquier momento el mismo destino que Maduro"

El problema, ha señalado Serbeto, es que Cuba se encuentra "en la ruina más absoluta, es que es un basurero". A diferencia de Venezuela, que cuenta con el petróleo, la isla no produce nada. Aliados como Rusia o China no parecen una solución: el primero "no puede" y el segundo "no se va a poner a malas con Estados Unidos" por un país en quiebra. El destino de Cuba, como apuntaba la periodista Yoani Sánchez, parece un "triste y doloroso final de régimen"

Para nosotros Trump está haciendo lo que llevamos pidiendo desde hace años"

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump

El 'lamentable' papel de España

Paradójicamente, la esperanza de una parte de la disidencia está puesta en el magnate estadounidense. Serbeto ha compartido una conversación con la periodista Camila Acosta: "Para nosotros Trump está haciendo lo que llevamos pidiendo desde hace años, y él y Marco Rubio son nuestra esperanza". Para el analista, se están dando las condiciones para la caída de la dictadura, pero esta llega en una situación de "podredumbre".

Aquí es donde surge la reflexión más amarga del experto, que da título a esta crónica. Serbeto considera "lamentable" que, con el "vínculo tan extraordinario que tenemos con Cuba", España no tenga ahora gran cosa que hacer. La caída del régimen, ha sentenciado, será "poco elegante" y llevada a cabo por "un tío del pelo naranja, del que no sabemos muy bien qué planes tiene, en vez de haberlo hecho los demócratas y sobre todo los demócratas españoles".

De cara al futuro, en un plazo de dos o tres años y con Trump en la Casa Blanca, Serbeto vaticina que el exilio cubano tendrá un papel fundamental como inversor para la reconstrucción del país. Imagina un escenario de cambio en el que "la mitad del exilio de Miami se vuelva para Cuba y la mitad de los que quedan en Cuba se vayan huyendo para Miami".