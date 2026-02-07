Las encuestas hunden al PSOE en Aragón y abren la puerta a un gobierno de PP y Vox

El periodista Antonio Jiménez, durante su intervención en el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, ha analizado los últimos datos de la encuesta de GAT3 para ABC sobre las elecciones en Aragón. Según este sondeo, el PSOE se enfrentaría a su peor resultado histórico, pasando de 23 a 18 escaños, una cifra que queda muy lejos de la mayoría absoluta situada en 34 diputados.

En contraste, el Partido Popular se mantendría como primera fuerza con 28 escaños, aunque no podría gobernar en solitario. La clave de la gobernabilidad estaría en Vox, que experimentaría un notable crecimiento al pasar de 7 a 12 escaños, pudiendo incluso alcanzar los 14. Jiménez ha calificado este escenario como una "debacle electoral sin precedentes" para el socialismo aragonés, cuya causa principal, según el periodista, "se llama Pedro Sánchez" por la elección de una candidata "quemada" como Pilar Alegría.

El colaborador ha apuntado que el presidente del Gobierno podría buscar rodearse de líderes territoriales derrotados para que no cuestionen su supervivencia política al frente del partido. Esta estrategia se enmarcaría en la polarización que, según Jiménez, Sánchez ha imprimido a la política española con el objetivo de salvarse a sí mismo, llevando a su partido "al abismo electoral".

Una huelga por la seguridad en Renfe

Otro de los temas abordados ha sido la huelga en el ferrocarril convocada para la próxima semana por sindicatos como CCOO, UGT y SEMAF. Los paros se deben a la preocupación por el mantenimiento de las vías y la seguridad, no por motivos económicos. Los sindicatos han evidenciado que "los problemas estructurales de las líneas de alta velocidad o de cercanías no se solucionan" con las comparecencias del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Jiménez ha defendido que la huelga debería ser apoyada también por los viajeros y ha advertido de que la integridad de todos está en riesgo. "Aquí lo que se trata es de garantizar la la seguridad de todos", ha insistido el periodista, quien también ha exigido explicaciones sobre los 111 millones de euros de la UE para renovar la línea Madrid-Sevilla que fue declarada obsoleta.

Zapatero viaja a Venezuela

En el ámbito internacional, se ha comentado el aterrizaje del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas. Teóricamente, acude llamado por Delcy Rodríguez para mediar en la liberación de presos políticos. Sin embargo, Jiménez ha destacado que Zapatero "no tiene legitimidad" ante la verdadera oposición de María Corina Machado y Edmundo González, y que solo trata con un sector "connivente con el régimen de Maduro".

Además, el periodista ha acusado al expresidente de haber intentado blanquear al régimen y de no haber denunciado el "fraude electoral" que mantuvo a Maduro en el poder. "Nunca habló. De hecho, lo que hizo fue colaborar con el régimen para intentar callar todas las violaciones de derechos humanos".

La 'amnistía encubierta' a 'Txeroki'

Finalmente, se ha tratado la concesión del régimen de semilibertad al exjefe de ETA Mikel Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', condenado a más de 370 años de cárcel. La asociación de víctimas Covite lo ha calificado de "amnistía encubierta". Jiménez ha atribuido esta decisión a la "cesión que Sánchez le hace a Bildu" a cambio de la gestión de las instituciones penitenciarias en el País Vasco.

Aunque la Junta de Tratamiento Penitenciario vasca ha dado su visto bueno, la decisión final depende de la Audiencia Nacional. El periodista ha recordado el "historial de sangre tremendo" del terrorista, implicado en el atentado de la T-4 de Barajas, el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia) y los intentos de asesinato de políticos como Eduardo Madina y Esther Cabezudo.