Camila Acosta, periodista en Cuba: "Hay recursos para 15 o 20 días, Díaz-Canel pide resistencia creativa, el pueblo dice que con hambre, no se puede resistir"

La situación en Cuba es cada vez más crítica. El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, ha analizado el desabastecimiento, los apagones y la difícil realidad de la población junto a Camila Acosta, corresponsal de ABC en la isla, y Enrique Serbeto, experto en diplomacia. La estampa diaria en las calles de las grandes ciudades es la de colas interminables para conseguir unos pocos litros de gasolina, un bien que el régimen ha dolarizado y que, aun así, escasea.

Este escenario ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos. Como explica Eduardo Cardet, dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación de Cuba, la crisis "se ha agravado en extremo en todos los órdenes". No solo son los cortes de electricidad, que los cubanos ya denominan "alumbrones" por su brevedad, sino también la falta de insumos y de medicamentos en las farmacias y el encarecimiento desorbitado de la vida.

Desde hace más de un mes, amplias zonas del país permanecen sin electricidad durante casi todo el día. Los apagones masivos, provocados por un sistema eléctrico colapsado, dejan sin funcionamiento el bombeo de agua y la conservación de alimentos. "En los municipios, por donde yo vivo, el Cotorro, la gente cocina con base de galitas, no hay gas, no hay leña, rompiendo las camas, rompiendo las cunas, cocinando", relata una ciudadana llamada Patricia.

Las claves de un colapso anunciado

La crisis actual se asienta sobre cuatro claves fundamentales. La primera es la escasez de petróleo. Según datos de la compañía belga Kepler, Cuba solo dispondría de reservas para 15 o 20 días. La isla necesita más de 100.000 barriles diarios y solo produce unos 40.000, por lo que la importación es vital. Tras perder el suministro venezolano, la isla se encuentra al borde del desabastecimiento total de petróleo y dinero.

EFE Personas caminando por una calle durante un apagón en La Habana (Cuba)

La segunda clave está directamente vinculada con la Casa Blanca. Una orden ejecutiva firmada por Donald Trump declaró emergencia nacional al considerar que el país representa "una amenaza para la seguridad y la política exterior de Estados Unidos". La medida busca disuadir a terceros países de suministrar petróleo a la isla mediante la amenaza de imponer aranceles, una acción que la administración estadounidense justifica como beneficiosa para sus intereses en caso de un colapso del gobierno cubano.

En tercer lugar, la caída de exportaciones de petróleo mexicano. México se había convertido en el principal proveedor de crudo a Cuba bajo el argumento de "ayuda humanitaria", pero la presión de la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos ha colocado al país en una posición delicada. El gobierno mexicano ha derivado la decisión final a las empresas que gestionan el crudo, que deben elegir entre mantener su apoyo a Cuba o evitar represalias comerciales.

La última clave es la delicada situación económica que tiene al límite al país. La escasez de combustible ha provocado apagones de hasta 20 horas diarias, colas interminables, transporte colapsado y alimentos a precios inalcanzables. Una situación que, como relatan algunos voluntarios que han vivido en la isla, empuja al país a una crisis sin precedentes.

La "resistencia creativa" del régimen

En una inusual comparecencia televisiva, el presidente Miguel Díaz-Canel ha reconocido que el país vive "tiempos realmente difíciles". Sin embargo, atribuye la situación a una estrategia de supervivencia. "En la visión nuestra, ante el colapso, está el concepto de la resistencia. Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles", ha afirmado, asegurando que el país superará la situación.

Superaremos el colapso, y lo vamos a superar entre todos"

EFE Una persona abastece su carro de combustible este viernes, en la Habana (Cuba)

Díaz-Canel también ha anunciado un plan de preparación para la defensa ante lo que considera "amenazas en la región". A pesar de ello, ha reconocido que están dispuestos a iniciar un diálogo sincero y eficaz con Estados Unidos, conversaciones que, según Washington, ya habrían comenzado. Como respuesta a la crisis, el mandatario ha retomado el "Período Especial" de Fidel Castro, un plan de supervivencia basado en el racionamiento extremo.

La voz desde La Habana

Desde La Habana, la corresponsal de ABC, Camila Acosta, confirma que la situación es "cada vez peor". El plan de contingencia anunciado por el régimen incluye medidas como la paralización docente en las universidades y una orden para que cada municipio se autoabastezca. "Hay municipios que no producen huevos ni arroz ni carne, por ejemplo, sobre todo en los centros urbanos, ¿cómo se van a alimentar?", se pregunta la periodista.

El discurso oficial se centra en lo que Díaz-Canel llama "resistencia creativa", pero la respuesta popular es contundente. "El pueblo dice que sin comer, no se puede resistir, con hambre, no se puede resistir", transmite Acosta. La periodista cree que la capacidad de aguante de los cubanos está a prueba y que, si la situación se agrava, podrían sucederse protestas como las del 11 de julio.

Con hambre, no se puede resistir"

Según Acosta, es poco probable que el régimen se arriesgue a una represión tan brutal como la de entonces, debido a la atenta mirada de Estados Unidos. "Creo que en un momento determinado van a tener que aceptar las [propuestas] que les están poniendo sobre la mesa, porque no tienen otra salida, la verdad", concluye.