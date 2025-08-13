La Liga confirma la lesión de larga duración de Ter Stegen y el Barcelona inscribirá a Joan García

El pasado viernes el FC Barcelona informaba en un comunicado oficial que Marc-André Ter Stegen firmaba la autorización para que los servicios médicos del club tramitaran ante LaLiga el informe médico a raíz de la intervención quirúrgica a la que se sometió el portero alemán por unas dolencias en la espalda.

Y este miércoles, el conjunto de la Ciudad Condal ha recibido la comunicación de la Comisión Médica de La Liga confirmando la lesión de larga duración del portero internacional con Alemania. Una noticia que servirá al Barça para inscribir a Joan García, gestión que realizará este mismo jueves.

El guardameta mantuvo un pulso con el Barcelona durante varias semanas e incluso fue castigado por ello. El equipo presidido por Joan Laporta decidió retirar la capitanía y abrir un expediente disciplinario a Ter Stegen. Pero todo el culebrón se solucionó cuando el meta se mostró abierto a colaborar con el club.