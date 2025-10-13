Los puntos fuertes de Cabo Verde, la selección que logra un billete inédito para el Mundial de Fútbol

Fernando Evangelio analiza a Cabo Verde, la sorprendente selección que estará en el Mundial de fútbol de 2026

La selección de fútbol de Cabo Verde ha conseguido un hito sin precedentes al clasificarse por primera vez en su historia para una Copa del Mundo. Tal como analizó el periodista de Tiempo de Juego, Fernando Evangelio, a través de las redes sociales del programa, el combinado africano ha sellado su billete al Mundial tras imponerse a Eswatini en Praia y proclamarse campeón de su grupo en la fase de clasificación.

Un archipiélago volcado con el fútbol

Cabo Verde es un país formado por un conjunto de islas situadas en la costa occidental de África, una antigua colonia portuguesa independizada en 1975 que apenas supera el medio millón de habitantes.

Según Evangelio, lo más importante en el hito de Cabo Verde es "su conexión con Europa, es lo que la ha hecho crecer a la selección de fútbol", y aunque nunca antes habían participado en un Mundial, el equipo ya ha dado muestras de su nivel competitivo al alcanzar los cuartos de final de la Copa de África en dos ediciones recientes. De hecho, en 2014 estuvieron a punto de lograrlo, pero una sanción de la FIFA por alinear a un futbolista sancionado frustró su clasificación.

La clasificación de Cabo Verde es una de las consecuencias del cambio de formato de la FIFA, que ha aumentado el número de equipos de 32 a 48.

Evangelio recordó que esta medida también ha permitido que otras selecciones como Jordania o Uzbekistán se clasifiquen por primera vez.

Además, para los aficionados españoles no pasará desapercibido el hecho de que en el combinado caboverdiano puedan figurar jugadores de LaLiga española como Logan Costa, del Villarreal, o Duc, del Leganés.