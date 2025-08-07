El Barça le retira oficialmente la capitanía a Ter Stegen

El FC Barcelona ha confirmado a primera hora de la tarde de este jueves que "a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol".

Noticia que ya adelantaron nuestros compañeros de Esport3 en la tarde-noche de este pasado miércoles, y que horas después ha confirmado el club presidido por un Joan Laporta que como ya te informamos en COPE se encuentra disgustado y cabreado por la postura del portero alemán de no firmar el parte médico que el Barça pensaba mandar a la Comisión Médica de LaLiga para que evaluara su lesión y estableciera exactamente el periodo de baja.

Periodo de baja que es importante ya que cabe recordar que si ese periodo de baja es mínimo de cuatro meses, el Barça podría inscribir a sus nuevos fichajes, mientras que si es menos, eso no puede suceder, y el propio Ter Stegen, antes de ser operado, señaló a través de las redes sociales que su periodo de ausencia sería de tres meses.

A través de un comunicado, el equipo blaugrana también ha confirmado que "durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo".