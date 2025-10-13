Luis de la Fuente: "He notado un crecimiento, y mucho, en el sentimiento de Selección"

La selección española se enfrenta este martes 14 a la selección búlgara con el objetivo de cerrar virtualmente su clasificación al Mundial de 2026. Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del partido y zanjo varios temas de la semana.

Zanjó la polémica surgida con los penaltis tras dejar Mikel Oyarzabal a Ferran Torres que lanzara uno ante Georgia, que supuso el tercer fallo del equipo en sus seis últimos lanzamientos, y aseguró que deja decidir a los "especialistas".

"Tenemos unos especialistas que se encargan de tirar el penalti dependiendo de las circunstancias de uno u otro. Lo tiró Ferran, que otras veces lo ha metido, como Mikel también. Muy tranquilos y máxima confianza en todos los responsables en cada acción a balón parado que tenemos", subrayó.

De la Fuente distinguió entre las acciones a balón parado, en las que hay una consigna clara del lanzador, y el lanzamiento de penaltis, en el que varios jugadores pueden asumir la responsabilidad.

"En los córneres ensayados los tira quien los tiene que tirar, pero el penalti es una acción a balón parado muy especial que se determina también por momentos del jugador en el partido. Teniendo a varios especialistas, en ese momento de tirarlo decide el que se encuentra con más seguridad y confianza. No hay ningún problema"