El Barça aprueba un aval de 7 millones de euros para usarlo de parche y poder inscribir a sus fichajes

A falta de poco más de cuatro días para el debut del Barcelona en LaLiga, el sábado 17 de agosto a las 21:30 en Mallorca, los azulgranas siguen sin tener inscritos a sus tres fichajes (Rashford, Joan García y Bardghji), al portero polaco Szczesny y a los canteranos Gerard Martín y Marc Bernal.

Rashford, Joan García y Bardghiji posan con el trofeo Joan Gamper

Por si acaso, la junta directiva del FC Barcelona ha aprobado este miércoles por unanimidad un aval de 7 millones de euros para poder cubrir el desequilibrio presupuestario generado por las secciones y así poder inscribir a jugadores del primer equipo de fútbol. El presidente, Joan Laporta, había convocado una junta extraordinaria para tratar el tema del aval, y finalmente ha obtenido el visto bueno de todos sus directivos para activarlo en caso de que sea necesario.

El club confía en que, con este aval, y el visto bueno de LaLiga al negocio de los palcos VIP del Spotify Camp Nou por 100 millones de euros, cuyo informe del auditor aún está pendiente de aprobación, podrá operar con la regla del 1:1 en el 'fair play' financiero este mismo verano.

El Barcelona saca a la venta unos nuevos y exclusivos Palcos VIP

El Barça, eso sí, confía en poder inscribir a Joan García a través de la baja de larga duración de Ter Stegen, pero deberá esperar a la decisión del Comité Médico de LaLiga. En el caso de no tener la baja del alemán a tiempo o que la lesión se estipule en menor a cuatro meses entienden que podrán usar de parche el aval para culminar las inscripciones.

el asunto del partido en miami

Por otro lado Joan Laporta está encantado con la idea de que el Villarreal-Barcelona se dispute en Miami y ha asegurado que irá de la mano de LaLiga en este asunto. A nadie se le escapa que esto ayuda en la complicada relación que tienen con la patronal con el fairplay el 1:1 y las inscripciones como temas de actualidad diarios.

Javier Tebas saluda a Joan Laporta antes de la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga

Laporta sabe que esto contenta y mucho a Javier Tebas que lleva 10 años queriendo llevar un partido a los Estados Unidos siempre con el conjunto azulgrana como protagonista. Además, no les perjudican porque son visitantes y encima se llevarán una cantidad de dinero que cifran en unos cinco millones de euros.