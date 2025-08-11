Emilio Pérez de Rozas, tajante con el Barcelona por sus dificultades para inscribir: "Es el único equipo que quiere que sus jugadores se lesionen"

Parece que ya se han calmado las aguas entre el Barcelona y Ter Stegen. Aunque ya no hay tensión, el Barça está esperando a que LaLiga confirme los cuatro meses de recuperación que tiene que pasar el portero alemán después de su operación en la espalda.

Esto es importante porque si son tres meses, el Barça no podrá inscribir a ningún jugador por él, sin embargo, si la baja es de cuatro meses en adelante, podrán darle de baja momentáneamente -como ya hicieron la temporada pasada con Andreas Christensen- y así poder inscribir a Joan García, recién fichado del Espanyol en este mercado de fichajes, y la principal baza del club blaugrana para la portería.

Por eso, durante el programa de Deportes COPE de La Linterna, Emilio Pérez de Rozas aseguró que "Ter Stegen ha buscado las paces para irse en enero. Estoy absolutamente convencido. No digo que vaya a dejar el Barcelona, yo creo que Ter Stegen ha sido listo y ha intento reencontrarse un poco con la situación correcta. Tengo la sensación porque es verdad que a él le apetece mucho ir al mundial".

Hay que recordar que con el fichaje de Joan García y la renovación de Szczęsny, el cancerbero alemán no cuenta para Hansi Flick, pero Ter Stegen quiere jugar a toda costa porque este es año de mundial. "La gente alemana ha dicho o que lo necesita y yo creo que bueno que es una manera como otra cualquiera", afirmó.

Además, aseguró que "el Barcelona necesita que sus futbolistas se lesionen, pero muchos meses para poder inscribir a otros futbolistas. Ya pasó con Christensen, está pasando con esto. Es el único club del mundo que prefiere que sus futbolistas se lesionen de larga duración para poder inscribir a otros. Es tremendo".

