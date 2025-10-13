Emilio Pérez de Rozas sentencia el debate sobre las lesiones de los internacionales del Real Madrid y Barcelona: "¿Cuánto queda para el Clásico?"

El debate sobre las lesiones y las convocatorias con la selección española ha cobrado una nueva dimensión con la opinión del periodista Emilio Pérez de Rozas. Durante su intervención en Deportes COPE y a pregunta directa de Manolo Lama sobre si los jugadores se "borran" de sus compromisos internacionales, Pérez de Rozas ha ofrecido una respuesta cargada de ironía y contundencia, apuntando a un único objetivo en el horizonte: El Clásico.

La respuesta está en el calendario

Para el veterano periodista, la clave es sencilla y se encuentra en los días que restan para el gran enfrentamiento. Ante la pregunta de Lama, su réplica fue inmediata y reveladora: "Manolo, ¿cuántos días faltan para el clásico? 15. Ahí está la respuesta, amigo. Ahí está la respuesta". Con esta afirmación, Pérez de Rozas deja claro que, en su opinión, ese es el único partido que los futbolistas quieren jugar y que "con la selección ya habrá tiempo".

Todos guardan la ropa

Pérez de Rozas ha ido más allá, sugiriendo que no es una decisión aislada de los jugadores, sino una estrategia orquestada. "Yo creo, realmente, que todos están guardando", ha afirmado, involucrando directamente a los propios clubes, los servicios médicos y toda la estructura que rodea a los deportistas. Según su visión, desde el cuerpo técnico se envía un mensaje claro a los jugadores: "Cuidado aquí, cuidado aquí, que el partido importante es el de Madrid".

En su análisis, cargado de sarcasmo, ha mencionado toda "la parafernalia esta que hay de fisios, de tecnología, de de PowerPoint y de lo que tú quieras" como parte del engranaje que vela por la integridad de los jugadores de cara al choque liguero. La conclusión de su argumento es que, en el pulso entre la selección y los clubes, la prioridad está claramente definida cuando El Clásico está a la vuelta de la esquina.