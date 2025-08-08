COPE
EN UN COMUNICADO

El Barcelona devuelve la capitanía a Ter Stegen tras firmar el parte médico de su lesión

El equipo azulgrana expedientó al portero alemán tras negarse a firmar el parte médico que quería enviar a La Liga para estipular su tiempo de baja.

Ter Stegen publicó un comunicado anunciando su colaboración

El Barcelona ha informado este viernes de que el portero alemán Marc-André Ter Stegen "ha firmado la autorización para que los servicios médicos del club tramiten ante LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica".

El club agrega que de esta forma "se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato".

El Barcelona expedientó y retiró la capitanía al meta alemán tras negarse éste a firmar su consentimiento para que el club envíe un informe médico a LaLiga tras su intervención quirúrgica.

Este mismo viernes el jugador hizo público un comunicado en el que se avenía a firmar el documento con su consentimiento personal para acercar posturas con el club catalán.

El portero comentaba que se encuentra a "disposición de colaborar" en el citado asunto y "facilitar la autorización requerida".

