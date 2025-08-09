Miguel rico apunta el motivo que ha obligado a Ter Stegen a 'firmar la paz' con el Barcelona: "Es más leyenda"

El FC Barcelona anunció este viernes que Marc-André Ter Stegen ha firmado la autorización para que los servicios médicos del club tramiten ante LaLiga el informe preceptivo relacionado con su reciente operación quirúrgica.

Con este gesto, el club da por cerrado el expediente disciplinario y el portero alemán recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato.

La entidad azulgrana abrió expediente y retiró la capitanía al guardameta tras su negativa inicial a dar el consentimiento para que se enviará dicho informe a LaLiga.

Este mismo viernes el jugador hizo público un comunicado en el que se avenía a firmar el documento con su consentimiento personal para acercar posturas con el club catalán.

la opinión de miguel rico en el partidazo de cope

En El Partidazo de COPE, el periodista Miguel Rico analizó la situación y respaldó la postura del Barça, aunque lamentó que se llegara a este punto: “Sinceramente, creo que en este caso el club tenía razón. Lo que pasa es que las posturas radicales de unos y otros han tensado las cosas. Al final, Ter Stegen se ha quedado sin argumentos, probablemente porque con la salida de Iñigo Martínez ya podrían inscribir a Joan García y con Oriol Romeu, que va a salir, la situación se desbloquea”.

Rico añadió que el portero, al darse cuenta de que no tenía más motivos para mantener su negativa, acabó firmando sin problemas, algo que podría haber hecho antes para evitar el revuelo.

Esta mañana Ter Stegen ya se ha quedado sin argumentos y por la tarde, casualmente, ha dicho que no tenía inconveniente en firmar. Todos esos motivos éticos o morales que tenía hace tres o cuatro días podría habérselos ahorrado. Hubiéramos evitado este folletín y muchas especulaciones, porque al final lo único que ha habido son especulaciones”, sentencia el tertuliano.

