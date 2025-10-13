El Córdoba sufre para ganar a la Cultural Leonesa

Once del Córdoba para el partido de la Cultural Leonesa

Un gol de cabeza de Adrián Fuentes al filo del descanso y una intervención providencial del guardameta Carlos Marín en el penúltimo minuto dieron al Córdoba un trabajado y sufrido triunfo por 1-0 ante una combativa Cultural y Deportiva Leonesa.

La primera mitad se desarrolló bajo un guion de máxima igualdad en el que el Córdoba avisó primero con un disparo cruzado de Vilarrasa que se marchó rozando un poste, si bien la ocasión más clara fue para el conjunto visitante, obligando a Carlos Marín a realizar una parada de gran mérito para desbaratar un remate cruzado de Luis Chacón.

Justo cuando el empate sin goles parecía el resultado inevitable al descanso, un saque de esquina ejecutado con precisión por Dalisson en el tiempo añadido fue cabeceado de forma inapelable por Adrián Fuentes en el primer palo, adelantando al conjunto blanquiverde en un momento psicológico clave.

El equipo local saltó al césped en la segunda mitad con la intención de sentenciar el encuentro, llegando a gozar de una magnífica oportunidad para poner el 2-0 en un disparo de Carlos Isaac que se marchó por encima del larguero tras una elaborada jugada colectiva.

A medida que avanzaban los minutos y sin un dominador claro, el partido se endureció y la tensión aumentó, llegando a anularse un gol al local Sergi Guardiola por una falta en ataque, lo que dio paso a un tramo final de total incertidumbre.

900/Cordon Press Los jugadores del Córdoba y de la Cultural Leonesa pelean por un balón

La victoria cordobesista se cimentó definitivamente en el minuto 89 gracias a una intervención prodigiosa de su portero, Carlos Marín, quien demostró unos reflejos extraordinarios para desviar por encima del larguero un remate a bocajarro de Barzic que ya se cantaba como el gol del empate.

Finalmente, el Córdoba supo gestionar con oficio los ocho minutos de tiempo añadido, defendiendo con orden las últimas y desesperadas acometidas de la Cultural Leonesa para asegurar los tres puntos.

Ficha técnica:

Córdoba: Carlos Marín; Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa; Isma Ruiz, Requena (Théo Zidane, m. 73); Carracedo (Diego Bri, m. 80), Jacobo (Kevin Medina, m. 80), Dalisson (Alberto del Moral, m. 63); y Adri Fuentes (Sergi Guardiola, m. 73).

Cultural y Deportiva Leonesa: Edgar Badia; Víctor García (Iván Calero, m. 87), Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Diego Collado (Ribeiro, m. 67), Thiago Ojeda, Bicho (Diallo, m. 67), Rubén Sobrino; Luis Chacón (Paraschiv, m. 82) y Manu Justo (Cortés, m. 67).

Árbitro: Gorka Etayo (Colegio vasco). Amonestó a los locales Requena (m. 65), Carlos Isaac (m. 82), Kevin Medina (m. 85) y Rubén Alves (m. 92); así como a los visitantes Cortés (m. 85) e Hinojo (m. 87)

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 16.983 espectadores.