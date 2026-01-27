Patricia Ramírez, psicóloga: "La mayoría de los adultos están continuamente revisando redes aunque no les apetezca, o diciendo que sí a planes que no quieren solo por no quedarse fuera"

El FOMO o miedo a perderse algo (del inglés, Fear Of Missing Out) es un tipo de ansiedad social que ha cobrado una enorme relevancia en los últimos tiempos. Se trata del temor a no estar participando en experiencias gratificantes que otros sí están viviendo, una sensación alimentada por el escaparate constante de las redes sociales. Para analizar este fenómeno, el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', ha conversado con la psicóloga Patricia Ramírez, conocida por su labor divulgadora como Patri Psicóloga.

Aunque inicialmente se asociaba a los más jóvenes, Ramírez confirma que el FOMO se ha extendido a todas las edades. "La mayoría de los adultos están continuamente revisando redes aunque no les apetezca, o diciendo que sí a planes que no quieren solo por no quedarse fuera", afirma la psicóloga. Esta conducta se debe a una comparación constante de la vida real con lo que ella denomina "el tráiler editado de la vida de otras personas".

Un espejismo de vida idílica

Las redes sociales funcionan como una ventana a vidas que parecen perfectas, llenas de viajes, eventos y logros. "Nadie cuelga un post diciendo, 'jo, qué cafetería más fea'", explica Ramírez, quien señala que todo lo que se muestra parece "idílico". Esta visión distorsionada genera una falsa idea de que estar en todo es vivir mejor, lo que puede llevar a una profunda insatisfacción con la propia rutina y a que el ocio se convierta en una tarea más que tachar de la lista.

El fomo te promete vida, pero lo que te está robando es presencia"

Alamy Stock Photo Concepto de miedo a perderse algo (FOMO), primer plano de manos femeninas usando un teléfono inteligente móvil, enfoque selectivo

La experta subraya que detrás de esta necesidad de estar en todo se esconden factores como la "necesidad de pertenencia" y la "comparación social". El problema, según Ramírez, es que "el fomo te promete vida, pero lo que te está robando es presencia". Estar físicamente en un lugar no significa estar presente si la mente está preocupada por lo que se está perdiendo en otro sitio.

Fatiga cognitiva y el precio de la sobreinformación

Esta exposición continua a estímulos y novedades es agotadora para nuestro cerebro. Patricia Ramírez advierte sobre la "fatiga cognitiva" derivada de la sobreinformación, que repercute en el cansancio mental, la toma de decisiones y la falta de creatividad. "Estamos con ese scroll infinito y nos llegan un montón de titulares en los que no profundizamos", señala, describiendo un comportamiento que nos convierte en "sabedores de todo, pero conocedores de nada" y que genera un mecanismo parecido al de las drogas.

Pensar que estar en otro lado te va hacer feliz es muy frustrante"

Alamy Stock Photo Miedo a perderse algo, ansiedad social, estar conectado constantemente, miedo al arrepentimiento, redes sociales. Mujer revisando su teléfono inteligente y leyendo.

La sensación de estar sobrepasado y la persecución constante de la felicidad fuera de uno mismo conduce a emociones como la angustia, la tristeza y la frustración. "Pensar que estar en otro lado te va hacer feliz y estar persiguiendo continuamente la felicidad fuera de ti es muy frustrante", resume la psicóloga.

Del FOMO al JOMO: claves para desconectar

Como solución, Ramírez propone abrazar el JOMO (Joy of Missing Out), es decir, el "disfrute de perderse cosas". Aconseja ser más selectivos con las cuentas que se siguen, poner límites al tiempo de uso de las redes y, sobre todo, aceptar que no se puede estar en todo. "El consejo es, acepta que no puedes estar en todos los frentes y que vas a perderte cosas y que tu vida no va a cambiar en absoluto por perderte cosas", concluye.

Ante la consulta de una oyente sobre cómo rechazar invitaciones sin ser maleducada, la experta ofrece una fórmula clara: agradecer la invitación y explicar con sinceridad que se necesita descansar, sin dar excusas. Se trata de un ejercicio de asertividad que refuerza la idea de que no se debe actuar por un estímulo externo, algo clave para no generar un círculo de dependencia y poder vivir con más tranquilidad.