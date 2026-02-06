Pilar García de la Granja, experta económica: "La red que lleva la luz a las casas está al 90% de ocupación, hay lugares de España donde no pueden dar energía"

La economista Pilar García de la Granja ha lanzado una seria advertencia en el programa Herrera en COPE, dentro de su sección 'Economía de bolsillo'. Ante Jorge Bustos, ha asegurado que la red española de transporte y distribución se está quedando sin margen para admitir nuevos consumidores en numerosos puntos del país, una situación que, de no corregirse con urgencia, tendrá consecuencias inminentes.

La falta de inversión, principal culpable

Según ha explicado García de la Granja, las propias eléctricas y sus patronales denuncian que la red "está cerrada para los nuevos proyectos". Achacan la responsabilidad a Red Eléctrica, que, según afirman, "ha invertido por debajo de su límite máximo durante años". De un potencial de 10.000 millones de euros, la inversión ejecutada apenas ha alcanzado los 6.000 millones.

Esta falta de desarrollo ha provocado que "las redes actuales estén al 90 por 100 de su capacidad", impidiendo que las compañías puedan dar servicio en muchas zonas. Pilar García de la Granja ha señalado que las empresas han propuesto soluciones, como invertir ellas mismas a cambio de una retribución negociada, pero "el gobierno se ha negado". La conclusión, según la experta, es que se está poniendo en riesgo la construcción de nuevas viviendas, la actividad de centros de datos y la creación de nuevas compañías.

El cierre nuclear agrava la situación

En este contexto, el presentador Jorge Bustos ha apuntado a la contradicción de no aprovechar toda la potencia disponible, como la de las centrales nucleares. García de la Granja ha confirmado que el plan de cierre de la central de Almaraz sigue adelante, una decisión que afecta a todo el país, ya que las nucleares aportan el 20% de la producción eléctrica nacional.

La economista ha recordado el episodio del "gran apagón", del que todavía no hay una versión oficial, para subrayar la gravedad del problema. De hecho, ha destacado que todos los consumidores están pagando en sus facturas "un canon especial para evitar que vuelva a pasar". La situación es crítica, ya que, según ha reiterado, "la red de distribución, es decir, la que te lleva la luz a tu casa, [...] está al 90 por 100 de ocupación".

Un sistema eléctrico al límite: el precedente del último gran apagón

La fragilidad del sistema eléctrico español quedó de manifiesto hace apenas diez meses, cuando Red Eléctrica se vio forzada a declarar el estado de emergencia. La situación crítica obligó a tomar medidas drásticas, como realizar un llamamiento a la gran industria para que detuviera su producción y así evitar un colapso mayor. Este incidente, analizado por la experta Pilar García de la Granja, desveló las costuras de la planificación energética del país.

Sebastian Carrasco Red eléctrica de alta tensión

El desequilibrio se originó por una combinación de factores imprevistos. Por una parte, Portugal demandó menos energía de la que se había calculado, afectando directamente a la interconexión con España. Por otra, la borrasca Kristin inutilizó numerosos parques eólicos, provocando una caída abrupta de 5.000 kilovatios en la producción de energía eólica. Según la economista, se trató de un claro "error de cálculo" por parte de Red Eléctrica en la configuración del pool eléctrico diario.

La consecuencia directa de esta crisis fue la orden de paro para las 80 mayores fábricas del país. Aunque la medida permitió estabilizar el sistema con rapidez, sus efectos económicos fueron severos. García de la Granja calificó la situación como una notable “pérdida de dinero, de competitividad y de seriedad del país”, un precedente que refuerza la advertencia sobre la falta de margen en la red actual para asumir nuevos proyectos industriales o residenciales.