¿Qué es el FOMO? Un psicólogo avisa del impacto de las redes sociales en nuestra salud mental: "Somos esclavos del postureo"

Con el comienzo de las vacaciones para muchos y la finalización para otros, seguro que, o bien, lo padeces tú, o bien, conoces a alguien que lo sufra. Hablamos del FOMO. Son las siglas en inglés de Fear of Missing Out. Miedo a perderte algo. Esto, sobre todo, se agrava con las redes sociales. Ves una historia de un amigo o una amiga en un festival, en un acto cultural, en la playa, de vacaciones, en cualquier sitio, y acabas comparándote y sintiéndote mal por no hacer tú lo mismo.

La explicación del fenómeno nos la ha hecho el psicólogo Víctor Camacho: “El FOMO es un fenómeno muy inherente al ser humano, al final. Si tú ves a todo el mundo corriendo para un lado, no te quedas quiero para que te caiga la piedra encima, como quien dice. Quieres ser parte de esta categoría, de este grupo, porque te consideras humano, y el humano es un ser gregario por naturaleza, que genera sociedad y sociedades jerarquizadas ¿Qué es lo que pasa con las jerarquías? Que normalmente siempre hay alguien arriba y alguien abajo”.

Somos todos víctimas y esclavos de las redes sociales Víctor Camacho Psicólogo

Y es que con el auge de las tecnologías y las redes sociales, te invitamos a que hagas el ejercicio: mira todas las horas que pasas conectado o conectada al día. Son muchísimas. Víctor Camacho lo compara con una esclavitud: “Todos somos un poquito víctimas de ello. Sí que es cierto que ahora las personalidades más relevantes son los influencers. Y, entonces, comparten mucho de su vida privada y muchos viajan a sitios exóticos, donde les pueda dar a ellos contenido para que la gente lo vea y lo comparta. Es un tema de mercado”.

LOS JÓVENES, LOS MÁS AFECTADOS

Sobre todo, personalidades influenciables, como los jóvenes, son los que más se comparan con el resto de usuarios y, por tanto, los que sufren más FOMO: “ Los jóvenes son los que más siguen a todos estos influencers y entonces, se quieren comparar con los mejores. Es un tema de ideales, de objetivos de vida, de ambición, un poco de esa parte un poquito más oscura que tenemos todos”.

Pixabay Teléfono móvil

CAMBIO DE ACTITUD

Pero los adultos no nos libramos. Cada cosa relevante prácticamente sentimos la necesidad que hay que compartirla en redes sociales para que todo el mundo se entere. Víctor Camacho nos cuenta que, si comparamos nuestras actitudes actuales con las de hace unos años nos sorprenderíamos: “Es un tema de ego. Yo quiero que la gente me vea, que mire lo maravillosa que soy. Muchas veces, por el qué dirán o por lo que sea, acabamos pasando por unos aros que si nos hubieran preguntado unos años atrás ni nos hubiéramos planteado”.