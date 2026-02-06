Adela, vecina desalojada de Grazalema: "Siento impotencia; sentíamos golpes y vibraciones con la lluvia. El pueblo no ha resistido y va a seguir cayendo agua"

La borrasca Leonardo ha dejado un panorama desolador en varios puntos de España, especialmente en Andalucía. En el programa Herrera en COPE, el periodista Jorge Bustos ha analizado la última hora de un temporal que ha obligado a evacuar a los 1.500 vecinos de Grazalema (Cádiz) por lluvias torrenciales, con más de 600 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aunque es el municipio más lluvioso de España, sus habitantes, muchos realojados en Ronda, se enfrentan a una situación sin precedentes.

Solidaridad frente a la impotencia

Desde Ronda, el periodista de COPE José María Bel ha informado de que pocos vecinos han necesitado dormir en el pabellón habilitado gracias a la impresionante solidaridad de la serranía, donde hoteleros y casas rurales ofrecieron sus camas. Sin embargo, Abel ha destacado la "cara de descomposición" y la "desubicación" de los afectados, que no saben cuándo podrán regresar a sus casas.

Una de las vecinas, Adela, ha compartido en antena sus sentimientos de "desesperación e impotencia". A pesar de la angustia, ha alabado la gestión del ayuntamiento: "lo están haciendo increíble y nos tienen bien informados". El deseo de todos es unánime, tal y como ha expresado: "queremos volver nuestras casas".

EFE Una vecina de Grazalema (Cádiz) camina por una calle inundada debido a las intensas lluvias

Adela ha confirmado que 'todo el pueblo' escuchó los inquietantes crujidos de la tierra, que ha descrito como 'un golpe y la vibración' de apenas segundos. Ha explicado que el pueblo ya acumulaba más de 1.200 litros en enero, por lo que con este último temporal 'no ha resistido'.

Jerez, Córdoba y Extremadura, en alerta máxima

En Jerez de la Frontera, hay 14.000 personas afectadas por la crecida del río Guadalete, según ha informado Diego Yesa. El nivel del agua sigue subiendo por el desembalse controlado de los pantanos de la sierra de Cádiz para 'ganar margen de seguridad' ante las próximas lluvias.

Córdoba también vive momentos delicados con la crecida del Guadalquivir, que ha alcanzado los 5,5 metros. La periodista Laura García ha descrito desde el Puente Romano una 'estampa espectacular' con el monumento casi cubierto. Unas 70 personas han sido evacuadas en la zona, reviviendo la pesadilla de la riada del año 2010.

Vecinas como Pilar y Lola, que fotografiaban la escena, se mostraban asombradas ante la fuerza del agua: "La verdad que es asombroso que la naturaleza... una vez más nos sorprende", ha comentado una de ellas, añadiendo que "ante esta situación, pues no podemos, no hay quien la frene".

La borrasca tampoco ha dado tregua en Extremadura, aunque la situación mejora. Según Adrián García, el nivel del río Guadiana se ha controlado en Badajoz, pero el plan Inuncaex sigue activo, con 20 carreteras cortadas y cerca de 1.000 extremeños evacuados, con la vista puesta en la llegada de la borrasca Marta.