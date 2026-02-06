María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, explica que se preparan para lo peor ante el desembalse de los pantanos y el riesgo de aislar a 14.000 personas

La borrasca Leonardo ha dejado un panorama desolador en varios puntos de España, especialmente en Andalucía. En Jerez de la Frontera (Cádiz), la situación es crítica, con miles de personas en riesgo de quedar aisladas por la crecida del río Guadalete. La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera que la ciudad se prepara para las peores horas mientras gestiona un complejo territorio rural con casi 30.000 habitantes.

Unas 14.000 personas en vilo

El momento más crítico se espera en torno a las tres de la tarde, debido a la descarga de la presa de Arcos, que está soltando 700 metros cúbicos por segundo. Esta situación podría dejar aisladas a unas 7.000 personas, cifra que "pueden duplicarse hasta 14.000 si finalmente el arroyo Salado se desborda a la altura de Estrella", según ha confirmado la alcaldesa. La población ha sido alertada en dos ocasiones a través del sistema ES-Alert, una herramienta que García-Pelayo ha agradecido a la Junta de Andalucía porque ha permitido "tener a todo el mundo prevenido". Como medida de prevención, ya se han cortado carreteras como la A-381.

La alcaldesa ha lanzado un llamamiento urgente a la población de las zonas afectadas, como San Isidro del Gualete, El Torno o Torreceda. Les ha pedido "ser muy rápidos a la hora de tomar la decisión de abandonar su domicilio", sobre todo a las personas vulnerables. García-Pelayo ha relatado que algunos vecinos que al principio ignoraron las alertas "ahora están llamando para que los saquemos, y cuando pueden salir por su propio pie, si no salen, ahora hay que sacarlos en lanchas".

Además, ha subrayado que no se trata de una situación a corto plazo. "No estamos hablando de un aislamiento de un día, de dos días, estamos hablando de aislamientos que pueden llegar a ser de siete días, diez días", ha advertido. En algunas zonas como Las Pachecas, el agua podría tardar "más de un mes" en retirarse. Por ello, ha insistido: "que se tomen en serio las alertas, que sean conscientes del problema que tenemos encima y que tomen decisiones muy rápidas, que en muchos casos luego no van a poder rectificar".

Grazalema y Córdoba, también anegadas

La situación de Jerez se enmarca en una crisis más amplia provocada por la borrasca Leonardo en Andalucía. En Grazalema, el municipio más lluvioso de España, 1.500 vecinos han tenido que ser evacuados por unas lluvias torrenciales que han dejado más de 600 litros por metro cuadrado en 24 horas. Adela, una de las vecinas afectadas, ha compartido en antena su "desesperación e impotencia", aunque ha alabado la gestión del ayuntamiento: "lo están haciendo increíble y nos tienen bien informados".

El deseo de todos los desalojados, muchos de ellos realojados en Ronda, es unánime, tal y como ha expresado Adela: "queremos volver a nuestras casas". También ha confirmado el miedo colectivo vivido cuando "'todo el pueblo' escuchó los inquietantes crujidos de la tierra", que ha descrito como "'un golpe y la vibración'" de apenas segundos. Mientras tanto, en Córdoba, la crecida del Guadalquivir hasta los 5,5 metros ha obligado a evacuar a unas 70 personas, reviviendo la "pesadilla de la riada del año 2010".

Solidaridad frente a la llegada de 'Marta'

Pese a la devastación, ha surgido una ola de solidaridad. Desde Ronda, el periodista de COPE José María Bel ha informado de que pocos han necesitado el pabellón habilitado gracias a que hoteleros y casas rurales han ofrecido sus camas. En Jerez, la respuesta también ha sido masiva. "Es increíble a partir de ayer y esta mañana las llamadas que estamos recibiendo de asociaciones, hermandades, la colaboración ciudadana brutal, mantas, alimento, que lo que necesitemos", ha destacado emocionada García-Pelayo.

La alcaldesa ha zanjado su intervención agradeciendo el apoyo y afirmando que "Jerez está a la altura". Sin embargo, la alerta no ha terminado. El meteorólogo José Antonio Maldonado ha avisado que la borrasca Marta "llegará el sábado y trae precipitaciones fuertes, vientos y heladas", por lo que habrá que estar "ojo avizor". La incertidumbre se extiende también a Extremadura, donde aunque la situación mejora, el plan Inuncaex sigue activo con una veintena de carreteras cortadas y cerca de 1.000 extremeños evacuados.