Nico (58), camionero de Amazon: "No me voy a jubilar, hace dos años vi la oferta de empleo en Asturias para un autónomo, antes hacía rutas internacionales"

A sus 58 años y con más de seis millones de kilómetros recorridos, Nico es un ejemplo de pura vocación al volante. Este camionero, que actualmente trabaja para Amazon, ha compartido su historia en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo. A pesar de su larga trayectoria, tiene clara su futuro y lo resume en una frase contundente: "No me voy a jubilar". Su relato es el de muchos profesionales del transporte, como el de Álex, transportista de portacoches, que demuestran la dureza y la satisfacción de esta profesión.

No me voy a jubilar"

De rutas internacionales a repartir sonrisas

Su llegada a Amazon fue, según sus palabras, una "cosa fortuita" hace casi dos años. "Un amigo me dice, 'oye, están buscando un chófer en Asturias'. Y era un autónomo y ahí empezó el carnaval, con Amazon", explica. Antes de unirse a la compañía de comercio electrónico, Nico había dedicado "toda la vida" a hacer rutas internacionales, transportando mercancías para empresas como Walmart por Alemania, Holanda, Italia e Inglaterra. Curiosamente, en aquel momento ni siquiera sabía qué era Amazon, pero encontró en esta oportunidad la realización de su "sueño".

EFE/ Eliseo Trigo Un camionero en A Coruña

Ahora, al volante de un camión de 12 ruedas con el icónico logotipo de la sonrisa, su misión es "repartir sonrisas" llevando la mercancía a un centro de logística en Murcia. Aunque el contenido exacto es "secreto de usuario", transporta sobre todo volumen: "tablets, ordenadores, móviles, ropa, bebida... de todo". Su trabajo es una pieza clave en la cadena, un rol que a veces no es suficientemente valorado, como le ocurre a otros compañeros del sector, como Irene, que denuncia la falta de horas de descanso.

La pasión por la carretera

Nico se define como un "apasionado del volante" con "mucha vocación". Lo que más le satisface de su profesión es la reacción de la gente: "Cuando llego a los sitios, me están esperando ahí con una cara, y muchas veces paso, me adelanto autobuses escolares y los niños todo mundo me saluda". Tras una vida en rutas internacionales, ahora prefiere el ámbito nacional, una decisión que considera un acierto. "Yo hago nacional, ya llegué a la cima, a la élite, digo, aquí me quedo en nacional, es donde mejor se está", afirma con convicción, y añade que prefiere trabajar solo porque "mejor solo que mal acompañado".

Llegué a la cima, a la élite, digo, aquí me quedo en nacional, es donde mejor se está"

Gemini Un camionero mientras conduce su camión que hace una ruta internacional

Afortunadamente, Nico no ha sufrido asaltos en carretera, un riesgo muy presente en la profesión. Atribuye su suerte a la "gran experiencia" que tiene, heredada de su padre. "Procuro llegar puntual a los sitios, suelto el remolque, o me espero a que me descarguen o me voy a un parking vigilado. No me la juego", detalla. Sin embargo, recuerda haberlo vivido junto a su padre, con robos de ganado, y confirma que para otros compañeros "está a la orden del día, sobre todo cuando duermen". Una realidad que contrasta con la de otros camioneros que encuentran en el extranjero mejores condiciones laborales.