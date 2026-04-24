Paola, camionera: "Ganaba 800 euros cuidando personas mayores, eso hoy lo triplico, llevo cinco años dedicándome a esto"

El testimonio de Paola Mayor, una camionera con cinco años de experiencia, se ha convertido en un fenómeno viral a través de un vídeo de su cuenta de TikTok @camionerosxxl. En él, relata cómo tomó la decisión de cambiar radicalmente de vida, dejando atrás un empleo en el que cuidaba a personas mayores por un salario de 800 euros para ponerse al volante de un camión, una profesión que hoy le apasiona y le ha permitido triplicar sus ingresos.

Yo me hice camionera por necesidad, pero con el tiempo soy camionera porque me encanta"

De la necesidad a la vocación

Paola, que lleva ocho años residiendo en España, explica que su principal motivación fue la ambición económica. "A mí me decía, 'No, que los camioneros ganan tanto'. Yo decía, 'Yo lo quiero ganar, yo lo quiero ganar'", confiesa. Ese deseo de una mejora salarial la impulsó a dejar su anterior trabajo. "Yo ganaba 800 € eh cuidando personas mayores. Y yo digo, 'No, yo quiero ganar más'. Y al sol de hoy, eh, eso lo triplico", afirma con contundencia.

EFE Imagen de recurso de unos surtidores de gasolina y un camión de fondo

Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de estabilidad financiera se ha transformado en una auténtica pasión. "Yo me hice camionera por necesidad, pero con el tiempo soy camionera porque me encanta", asegura. Su entusiasmo es evidente cuando habla de su día a día: "Yo agarro mi camión, me recorro las carreteras, soy feliz, yo lo disfruto". Durante estos cinco años, ha tenido la oportunidad de recorrer las carreteras de toda Europa, pasando por países como Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Italia y Holanda.

La experiencia de Paola no es un caso aislado en el sector, donde las condiciones salariales pueden ser un gran atractivo, aunque varían mucho. Otros profesionales como Laur, que detalló su nómina de más de 2.500 euros, o Jesús, que explicó cómo llega a ganar 5.000 euros al mes, muestran la diversidad de situaciones en el transporte.

Aquí vas a tener trabajo para siempre, para toda la vida"

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Un mensaje para futuros camioneros

Consciente de que su historia puede inspirar a otros, Paola anima a quienes se plantean un cambio a sacarse las licencias de conducción. "Si tú estás pensando en salir de esa monotonía [...], sácate tu carnet, muchachos. ¿Qué esperáis?", proclama. Reconoce que la inversión inicial puede ser una barrera, pero insiste en que "al final lo vas a recuperar. El dinero se recupera".

A pesar de su amor por la profesión, también advierte de que no es un camino fácil y que, como en todo, "tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas". Tras probar durante un año como autobusera, prefirió la independencia del camión: "Me siento más cómoda en el camión, voy a mi ritmo, voy a mi marcha y es lo que me encanta". Su mensaje final es claro y directo: "No te lo voy a decir que esto es colores de rosa. Pero aquí vas a tener trabajo para siempre, para toda la vida. Un carnet en el bolsillo no pesa, gente".