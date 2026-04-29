Diego Sánchez de la Cruz, economista: "Los datos estaban escondiendo la realidad del mercado de trabajo en España; es la mayor subida del paro desde el año 2013"

La última Encuesta de Población Activa (EPA) ha arrojado datos muy negativos para el mercado laboral en España durante el primer trimestre del año. Según se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE', en la sección 'Economía de bolsillo' con Pilar García de la Granja y Jorge Bustos, se han destruido 170.000 empleos, principalmente en el sector privado, mientras que la tasa de paro ha subido hasta el 10,8% a pesar de la Semana Santa.

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Un mercado laboral 'maquillado'

El economista y director del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, ha señalado que estas cifras contrastan con las estadísticas oficiales mensuales. Según el experto, "los datos oficiales venían escondiendo una realidad mucho más compleja, puesto que los datos ajustados que tenían en cuenta, variables como la reclasificación de fijos discontinuos, estaban maquillando la evolución del mercado de trabajo".

Sánchez de la Cruz ha calificado los datos como la mayor subida del paro desde el año 2013 y el mayor desplome de la ocupación desde el ejercicio 2020. Ha destacado que "ni siquiera las fechas previas a la Semana Santa han sido capaces de salvar el saldo de ese primer trimestre", lo que evidencia una debilidad estructural más allá de factores estacionales.

El sector privado, asfixiado por los costes

El análisis apunta a que "el grueso de la caída de la actividad se da en el sector privado". Diego Sánchez de la Cruz ha explicado que los costes laborales, el salario mínimo, los impuestos y las cotizaciones sociales "no paran de subir", lo que provoca que la creación de empleo se convierta en una tarea casi imposible para las empresas.

La posibilidad de seguir creando empleo se empieza a convertir en una auténtica quimera para las empresas españolas" Diego Sánchez de la Cruz Economista

Esta situación no solo frena la contratación, sino que también afecta directamente al poder adquisitivo de los empleados. Como ha concluido el economista, el resultado es que "los trabajadores que siguen empleados tengan cada vez un sueldo neto más bajo", una sensación transversal que notan los ciudadanos en su día a día.

Europa Press Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Por su parte, el doctor en economía Rafael Pampillón ha coincidido en el diagnóstico, advirtiendo que "esta destrucción de empleo en el sector privado no es bueno para la economía, porque es el empleo que genera crecimiento económico duradero a largo plazo". Además, ha añadido que factores como el conflicto en Oriente Medio pueden debilitar aún más la economía española, llevando a un aumento del desempleo y más inflación.