Irene, camionera: "Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas"

La vida en la carretera para un camionero está llena de imprevistos y largas jornadas. Así lo muestra Irene, una camionera asturiana que se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok bajo el nombre de @yaslin_irania. En su perfil, donde se define como "Guerrera Asturias" y "Trucker Girl", combina su pasión por los camiones con la música latina y comparte los detalles de su día a día. En uno de sus vídeos más recientes, publicado en su cuenta de TikTok, ha relatado la dureza de una de sus rutas: "Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas".

Hoy me he ido a Logroño y Cantabria, de vuelta a Madrid me he quedado a medio camino porque no me daban las horas"

La jornada, que ella misma califica como un "día muy tranquilo", ha consistido en un viaje a Logroño y posteriormente a Cantabria para descargar un contenedor. Tras recoger otro, puso rumbo a Madrid, pero el viaje se vio interrumpido. La normativa sobre los tiempos de conducción y descanso la obligó a detenerse a mitad de camino, con la previsión de reanudar la marcha sobre las seis de la mañana.

EFE Un camionero reposta en Irun (Gipuzkoa)

Una comunidad en la carretera

Además de mostrar la realidad de su profesión, Irene ha creado una fuerte comunidad en redes sociales. La camionera agradece las muestras de cariño que recibe en la carretera: "Mil gracias a los que me encuentro en carretera y me saludáis". Sin embargo, lanza una petición para poder identificar a quienes le muestran su apoyo, ya que la velocidad y la atención requerida al volante le impiden reconocerlos. "Me encanta que me saludéis, pero cuando me deis las luces después escribirme porque ¿Qué pasa? Que no sé quién sois. No me da tiempo a ver la empresa, no me da tiempo a ver el camión, no me da tiempo a ver nada", explica en su vídeo.

Me encanta que me saludéis, pero escribirme y decirme quién sois"

Camión de Transportes Chinchón

El día a día más allá del volante

La dureza de la profesión no solo se refleja en las largas rutas, sino también en la dificultad para conciliar. Irene cuenta los días para sus próximas vacaciones en mayo, aunque anticipa que no serán un descanso completo. "Los fines de semana míos son super ajetreados porque también trabajo y las vacaciones pues las tengo destinadas para hacer mogollón de cosas también, pero sacaré algún día de relax", confiesa. Esta situación es un eco de las condiciones laborales que otros profesionales del sector han denunciado, como el camionero Laur, que mostró su nómina para visibilizar los bajos salarios, o Arturo Mérida, quien afirmó que "si a los chóferes se les pagara lo que debieran, habría de sobra".

A pesar de todo, Irene no pierde el humor y ya piensa en sus siguientes vacaciones en septiembre y octubre, para las que están "tanteando, viendo precios y esas cosas". Incluso bromea con la posibilidad de un golpe de suerte: "¿Quién sabe si me toque la lotería del jueves de aquí a las vacaciones de septiembre y en vez de irme, pues no sé, a Canarias, pues me voy a Puntacana, por ejemplo, 15 días, un mes o un año entero?".