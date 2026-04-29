Carlos Herrera analiza la declaración de Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama

El comunicador Carlos Herrera ha analizado en su monólogo en 'Herrera en COPE' la compleja jornada que enfrenta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según Herrera, no es un día cualquiera, sino uno con un "poquito de bombo, de hype", debido a una confluencia de factores que sitúan al Ejecutivo en una posición delicada. "Sánchez tiene un problema", ha afirmado, matizando que, aunque siempre los ha tenido, "ahora se le juntan varias variables".

El foco principal de la jornada está en el Tribunal Supremo, donde declaran los "tres tenores del caso mascarillas": el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Herrera ha planteado las incógnitas sobre sus testimonios, especulando sobre si Aldama ofrecerá nuevos detalles del "famoso viaje de Delcy Rodríguez" o si Koldo variará su declaración. La expectación también rodea la defensa de Ábalos, quien podría argumentar que no ha incrementado su patrimonio.

EFE El exministro de Transportes José Luis Ábalos (i, atrás) y su exasesor Koldo García (d, atrás), durante su juicio en el Tribunal Supremo

La duda que ha dejado en el aire el comunicador es si "tirará Aldama por elevación para acusar a Sánchez de ser prácticamente el que consentía, sabía, aprobaba y puso a Koldo en el sitio para que las cosas rodaran más fácilmente".

La fragilidad del Gobierno y sus socios

Al caso Koldo se suma lo que Herrera describe como el "destrozo que tiene este gobierno encima". Ha recordado la sesión del Congreso del día anterior, donde el Ejecutivo de coalición no logró convalidar el decreto de la prórroga de los alquileres, evidenciando su debilidad parlamentaria. "Este gobierno ya no puede gobernar ni por decreto", ha señalado, mencionando que ni siquiera sus socios lo apoyaron y que Sumar "amenaza con movilizaciones".

EFE La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (d), conversa con los diputados de Sumar Txema Guijarro (c) y Gerardo Pisarello (i)

El análisis de Herrera se ha centrado especialmente en el desmarque de los socios, particularmente del PNV. Según el comunicador, este distanciamiento es un síntoma de que "huelen el final", un proceso político que, asegura, ha ocurrido siempre con los apoyos de un gobierno. Califica la actitud del PNV como una estrategia de "traición" y "engaño", describiéndolos como "esos melífluos que ahí andaban recogiendo nueces mientras otros agitaban el árbol".

El detonante del enfado del PNV ha sido un meme difundido por los socialistas vascos que ironizaba sobre la postura de Aitor Esteban respecto al Estatuto vasco. La reacción del PNV, calificada de "intolerable, indecente" y una "falta de respeto", es para Herrera una "teatralidad" y "sobreactuación". "Falta de respeto, dice el partido que ha sido incapaz de abrigar y apoyar a las víctimas del terrorismo durante tantísimos años", ha criticado duramente.

Herrera sostiene que el PNV amenaza con la ruptura "por el meme", no por los escándalos de corrupción. "Aquí se están desmarcando, porque lo que quieren es acabar, y están oliendo ya directamente al final, y buscarán cualquier excusa", ha afirmado. Para el comunicador, la conclusión es clara: "El meme es una excusa".

Pese a este cúmulo de problemas, que configuran una "escena que no es precisamente halagüeña para Sánchez", Herrera ha concluido con una reflexión sobre la capacidad de resistencia del presidente. Lo compara con "esos sapos que al final sacan un poco el morrito del agua" y que "en las peores ciénagas son capaces de sobrevivir".