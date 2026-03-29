Alex, camionero portacoches: "Lo máximo que he ganado ha sido 3.700 euros, aunque hay compañeros míos que llegan a 4.200. Está la excusa de 'no quiero esforzarme lo suficiente'"

En un mercado laboral a menudo descrito como precario, especialmente para los más jóvenes, el testimonio de Álex, un camionero portacoches, arroja luz sobre una realidad diferente. Su experiencia demuestra que, con esfuerzo y ciertos sacrificios, es posible alcanzar una remuneración considerable que desmiente la idea de que no existen oportunidades para prosperar y ahorrar a largo plazo.

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Los inicios y el sueldo base

Álex explica que sus comienzos en la profesión no fueron sencillos. Durante su primer mes, su nómina fue de 2.800 euros. Una cifra que, aunque notable, se vio condicionada por su periodo de formación. "Fueron las dos semanas que me estuvieron enseñando como segundo, y luego estuve yo solo otras dos semanas", aclara. Esas últimas dos semanas se dedicó "a fuego para hacer kilómetros".

EFE/ Eliseo Trigo



El sistema de remuneración en su sector es variable y se basa en la productividad. El sueldo no es fijo, sino que depende directamente del kilometraje recorrido. Además, existen incentivos que aumentan la cifra final. "Si cargas más de 10 coches te dan un plus, vas por pluses y demás, te va sumando la nómina", detalla. La fórmula parece clara y recompensa la dedicación.

Cuanto más trabajes, mejor" Alex Camionero portacoches

La clave del sueldo: estilo de vida

El potencial económico es alto, pero está intrínsecamente ligado al estilo de vida que se elija. Álex cuenta que su sueldo más alto hasta la fecha ha sido de 3.700 euros. Sin embargo, él mismo admite que podría ser superior. La razón es una elección personal: viaja con su perro y prioriza su bienestar. "Estoy con el perrete y paramos, visitamos pueblos, hacemos rutas, cada dos horas y media estamos parando", confiesa.

Esta decisión, que le aporta una mayor calidad de vida en la carretera, impacta directamente en su productividad. Es consciente de que su potencial de ingresos es mayor, ya que tiene referencias cercanas que lo confirman. "Compañeros míos están llegando a los 4.200 euros", afirma, dejando claro el alcance real de los salarios en el transporte de vehículos para quienes maximizan su tiempo de trabajo.

Esfuerzo frente a excusas

El testimonio de Álex se convierte en una reflexión sobre la cultura del esfuerzo. Para él, la falta de oportunidades es, en muchos casos, una percepción errónea. Considera que la verdadera barrera no es la ausencia de trabajo bien remunerado, sino la falta de disposición a asumir los sacrificios necesarios para conseguirlo.

La excusa de no me quiero esforzar lo suficiente, esa sí podría ser la excusa" Alex Camionero portacoches

Canva Camionero con el volante

Su mensaje es directo y desafía la narrativa de la queja. "La excusa de 'no me quiero esforzar lo suficiente', esa sí podría ser la excusa. O 'no quiero renunciar a bajar esta tarde con mis amigos y tomarme algo'", sentencia. Su experiencia es la prueba de que el trabajo duro tiene recompensa y que las oportunidades existen para quienes están dispuestos a ir a por ellas. "Tú te sales por ahí fuera y haces dinero, se puede", concluye.