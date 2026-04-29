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La financiación bancaria es clave para el crecimiento de la economía española para financiar los proyectos de futuro de familias, empresas y pymes

Y recuerda: el sector bancario, contigo

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Escucha el sector bancario del miércoles 29 de abril

Redacción Herrera en COPE

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¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

La financiación bancaria es clave para el crecimiento de la economía española para financiar los proyectos de futuro de familias, empresas y pymes.

 En 2025, el crédito que concedieron los bancos aumentó un 12% y hasta un 22% en el caso de las hipotecas.

Además, la financiación en España es más barata que en otros países de la eurozona con diferencias de casi un punto porcentual en el caso de las hipotecas. Más y mejor financiación son la garantía para seguir impulsando la economía española.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.

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