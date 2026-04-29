Marc Vidal, inversor: "Cuando miras lo que han hecho Francia o Alemania, el argumento de España para no presentar unos presupuestos no funciona, es falso"

El Gobierno de España ha decidido no presentar los Presupuestos Generales del Estado para este año, una medida que el analista económico Marc Vidal ha calificado de inacción y parálisis. Durante su intervención en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE', Vidal ha desmentido las justificaciones del Ejecutivo, que atribuye la decisión a la inestabilidad internacional y la incertidumbre. El vicepresidente Carlos Cuerpo y el ministro Félix Bolaño han sido los encargados de comunicar que no habrá presupuestos en el futuro próximo.

Escúchalo en Podcast Ormuz como excusa para no presentar presupuestos, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

La inercia como política económica

Según Vidal, la razón oficial que alude a la guerra y el cuadro macroeconómico podría ser comprensible "si no fuera falso en la práctica". El analista ha señalado que el Gobierno lleva semanas justificando el retraso, pero el argumento pierde fuerza al compararlo con la actuación de otros países. Alemania, Polonia y Francia "han aprobado sus presupuestos este año" en medio de la misma crisis energética y el mismo "mapa roto", demostrando que es posible gestionar la situación actual sin recurrir a la prórroga.

Para el experto, gobernar sin unas cuentas actualizadas no es un acto de prudencia. España, ha explicado, sigue funcionando con unos presupuestos "diseñados antes de que Chat GPT existiera" o de que la deuda pública alcanzara los 1,7 billones de euros. Esta situación, según Vidal, tiene consecuencias directas: "lo que no se presupuesta, pues no se hace", lo que implica una parálisis en áreas clave como la inversión en transición tecnológica o la reforma del mercado laboral.

El crecimiento económico actual, ha añadido Vidal, no responde a una estrategia definida, sino a la simple inercia. "El turismo tira, los fondos europeos fluyen y el consumo va aguantando, y eso no es política económica, eso es inercia", ha sentenciado. Mientras tanto, otros países sí están tomando decisiones estratégicas: "Alemania reorganiza su industria, Polonia refuerza su posición estratégica, Francia incluso ajusta sus cuentas aunque les duela, pero España espera".

EFE El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

Una coartada ante la historia

Durante la conversación, el periodista Carlos Herrera ha apuntado que la no presentación de los presupuestos podría suponer un incumplimiento del mandato constitucional, en referencia al artículo 134 de la Carta Magna. Marc Vidal ha coincidido y ha lanzado una advertencia sobre las repercusiones a largo plazo de esta inacción gubernamental.

La historia no recuerda bien a los gobiernos que usaron las crisis como coartada para no hacer sus deberes" Marc Vidal Inversor

Finalmente, el analista ha recordado que "la historia no recuerda bien a los gobiernos que usaron las crisis como coartada para no hacer sus deberes". Ha concluido su análisis en 'Herrera en COPE' subrayando que, en economía, los deberes aplazados siempre acaban costando más caros, aproximadamente "el doble".