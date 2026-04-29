El PNV detecta que el poder de Sánchez "huele a cirio funerario" y comienza a soltar amarras: el análisis de José Antonio Zarzalejos

El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado el último viraje político del PNV. Según el analista, el partido nacionalista es como el "canario en la mina", ya que "detecta con un olfato privilegiado cuando el poder huele a cirio funerario", una situación que, asegura, "en Bilbao llevan ya tiempo notando el hedor".

Zarzalejos ha recordado el historial de pactos del PNV para contextualizar su posición actual. Ha mencionado cómo en abril de 1996, Javier Arzalluz se reunió con José María Aznar, a quien calificó de "castellano viejo", en un pacto con el PP que les dio "buenos réditos". Sin embargo, ha señalado que, "haciendo honor a su historia de traiciones", en septiembre de 1998 firmaron el Pacto de Lizarra con Herri Batasuna por "pánico existencial" tras la reacción popular al asesinato de Miguel Ángel Blanco.

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Tras acuerdos posteriores con Zapatero y Rajoy, al que "volvieron a traicionar en 2018, acordando con Sánchez la moción de censura", Zarzalejos considera que los nacionalistas "ahora repiten la jugada".

La ruptura con el sanchismo

En opinión del periodista, como Pedro Sánchez "ya les ha dado prácticamente todo lo que han pedido, salvo el Guernica de Picasso", ahora el PNV "toca buscar excusas para romper amarras discretamente", como la suspensión de la entrevista de Aitor Esteban con Antonio Hernando o la abstención en el real decreto de alquileres.

Preguntado por Carlos Herrera sobre si se trata de una ruptura definitiva, Zarzalejos ha afirmado que "para el PNV nunca nada es definitivo, salvo su insaciabilidad mercantilista". Ha explicado que al partido le aprieta Bildu, mientras que la corrupción en el PSOE incomoda a sus bases, que son "conservadoras y confesionales".

Europa Press El coordinador general de la coalición, Arnaldo Otegi

Adaptación a un nuevo ciclo

Sobre todo, ha añadido Zarzalejos, al PNV no le apetece "ser deudoplanidero de un enfermo político terminal como Sánchez", por lo que ya están "en un plan de adaptación a un nuevo ciclo político". El objetivo es, según el analista, sacudirse las responsabilidades de su "colaboracionismo con el sanchismo", una táctica que, advierte, "está muy vista" y de la que Alberto Núñez Feijóo ya debería ser consciente.