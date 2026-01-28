Marta Insausti 'La Motera' (62): "Llevaba toda la vida trabajando desde los 20 y me desperté con 55 desempleada, decidí que me iba a hacer un viaje y acabé dando la vuelta al mundo"

La vida de Marta Insausti, más conocida como 'La Motera', es la demostración de que nunca es tarde para reinventarse. Con 62 años, dos hijos y siete hermanos, esta "peleona" y "aventurera", como ella misma se define, ha compartido su increíble historia en el programa Poniendo las Calles con Carlos Moreno 'El Pulpo'. Su relato comienza en un punto de inflexión: a los 55 años, tras una vida de trabajo, se encontró en el paro y decidió emprender la mayor aventura posible: dar la vuelta al mundo en moto.

Una vida sobre dos ruedas

La pasión de Marta por las motos no es reciente, sino que se remonta a su infancia. "Cuando era joven, casi pequeña, cayó en mi casa, que éramos 8 hermanos, una moto que le regalaron a mi hermano mayor", ha recordado. La llegada de dos Vespas a una casa donde no había coche supuso para ella "un lujo asiático". Su hermano Nacho le enseñó a conducir y, en cuanto cumplió los 18 años, se sacó el carnet. "Y ahora tengo 62, y todavía no me he bajado de la moto", ha afirmado.

Para ella, la conexión con su vehículo va más allá de la simple conducción. "Nos pasa a todos los moteros, es una felicidad. Te subes a la moto y eres parte de ella. De repente, tú no conduces, ella te lleva", ha explicado sobre un sentimiento que describe como "una hermandad con tu moto que es difícil de explicar para el que no es motero".

De tocar fondo a la vuelta al mundo

La decisión de embarcarse en un viaje de tal magnitud no fue un capricho. Marta atravesó unos "años horribilis" marcados por la crisis económica, su divorcio, problemas con socios en sus empresas y la superación de un cáncer. "Conocí lo que eran las profundidades de la oscuridad, y cuando llegué al fondo toqué y pegué un salto arriba y dije, de esta salgo", ha confesado. Se encontró con 55 años, sin trabajo y con sus hijos ya mayores.

Lo que empezó como la idea de un viaje de uno o dos meses por Europa para reencontrarse consigo misma, cambió por completo con una carta. "Se me cruzó una carta de la fundación Vicente Ferrer, que yo era socia, invitándome a ir a la India", ha relatado. Fue entonces cuando se preguntó: "¿Y si me cojo la moto y me voy a la India?". Le parecía más ético "hacer el esfuerzo de llegar ahí en moto" que simplemente coger un avión.

Mientras liquidaba sus empresas, planificar la ruta se convirtió en "una válvula de escape". Compró mapas en papel porque, aunque usaba la tecnología, es "de la vieja guardia" y necesita "verlo en global". Al ver la dificultad de llegar a la India, decidió que no volvería por el mismo camino. "Tenía un mapamundi, y dije, pues me voy por Asia, mira qué cerca está Australia, Nueva Zelanda, pues eso ya está muy cerca de Chile, puedo subir a Nueva York, que está enfrente de España. Y todo era como una broma", ha contado.

Por una vez en la vida debía hacer caso a mi corazón y no a mi razón"

Durante casi un año, Marta planificó su aventura en silencio, sin contárselo a nadie por miedo a no ser capaz o a que le metieran miedo. "Pensé que por una vez en la vida debía hacer caso a mi corazón y no a mi razón", ha expresado. Finalmente, se autoconvenció, puso una fecha y lo comunicó a su familia cuando ya no había vuelta atrás: "El día 14 de septiembre me voy". Lejos de ponerle mala cara, su familia y amigos le organizaron una fiesta sorpresa de despedida. Su hija, ha contado, confiaba plenamente en ella: "Yo sé que mi madre es muy prudente, no es una loca, y cuando ella dice algo lo hace y lo hace con cabeza".

50.000 kilómetros de aventura solidaria

En 2019, Marta Insausti inició su periplo. En total, ha recorrido alrededor de 50.000 kilómetros y ha atravesado más de veinte países. Su ruta la llevó por Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Irán, Pakistán, la India, Mianmar y Tailandia. Desde Bangkok voló a Nueva Zelanda, de allí a Chile, y desde Santiago subió por todo el continente americano hasta Nueva York.

Si yo estoy aquí, a día de hoy todavía es por la investigación"

El viaje tuvo además un importante fin solidario. "Yo era una persona más del planeta, pero pensé que podía llamar un poco la atención", ha comentado con humildad. Durante su vuelta al mundo, recaudó fondos para dos causas muy cercanas a ella: la Fundación Vicente Ferrer y Crisis Contra el Cáncer. "Yo tenía clarísimo que si yo estoy aquí, a día de hoy todavía es por la investigación, ¿no? Porque hay mucha gente ahí detrás para que la gente que padecemos estas enfermedades podamos tener una oportunidad", ha sentenciado.

La aventura se vio interrumpida de forma inesperada. Justo al llegar a Chile, estalló la pandemia de COVID-19. "En lo que saqué la moto de la terminal de carga, me la puse en marcha y tal, confinaron a todo el mundo", ha explicado. Consiguió tomar el último avión de vuelta a España, una decisión motivada también porque toda su familia se había contagiado.

Dos años después, en cuanto se abrieron las fronteras, Marta volvió para completar su hazaña. Continuó desde Chile hasta Nueva York, pero se encontró con un planeta diferente. La segunda parte del viaje transcurrió en un "mundo triste", marcado por las mascarillas, la vacunación y "muchísima pobreza" a consecuencia de la pandemia.