Diego Garrocho, filósofo: "Con la no presentación de los Presupuestos aprendemos que el Gobierno prefiere no cumplir con la Constitución a evidenciar su falta de apoyo parlamentario y social"

El filósofo Diego Garrocho ha analizado la decisión del Gobierno de no presentar los Presupuestos Generales del Estado para este año, en su sección 'Filosofía de Bolsillo' del programa 'La Linterna' con Ángel Expósito. Esta situación, que prorroga las cuentas públicas vigentes, plantea, según Garrocho, importantes lecciones sobre la situación política actual del país.

El Gobierno no presenta los presupuestos generales Filosofía de bolsillo en La Linterna Escuchar

Una ausencia que se remonta a 2022

Garrocho recuerda que los últimos Presupuestos Generales del Estado que pasaron el filtro del Congreso lo hicieron el 24 de noviembre del año 2022. "Para que te hagas la idea, eran los días en los que se estaba jugando el mundial de Qatar", contextualiza. Desde entonces, el panorama político ha cambiado sustancialmente: el parlamento es distinto, con un PP que pasó de 88 a 137 diputados y un PSOE que en aquel momento era la fuerza más votada.

Durante toda la legislatura actual, el PSOE "no ha cumplido con su mandato constitucional de presentar presupuestos", señala el filósofo. Este mandato está recogido de forma clara en el artículo 134 de nuestra constitución, que exige al Gobierno la presentación de las cuentas, independientemente de si logran ser aprobadas o no. Garrocho apunta que esta es una nueva coartada para no cumplir con la Constitución.

Un historial de promesas incumplidas

A pesar de la situación actual, la colección de anuncios desmentidos en los que se aseguraba la presentación de los presupuestos ha sido constante. Así lo afirmaba la entonces ministra portavoz, Pilar Alegría, en rueda de prensa: "Vamos a presentarlos". En la misma línea se pronunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista: "Yo voy a presentar los presupuestos". Sánchez vuelve a aplazar los Presupuestos, ahora con el pretexto del conflicto en Oriente Próximo.

Los presupuestos generales del estado son un instrumento, no es un fin en sí mismo"

EFE El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez

Más recientemente, la vicepresidenta María Jesús Montero defendía en la sesión de control que "la prórroga presupuestaria es plenamente constitucional, y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país". Garrocho admite que esta afirmación es una verdad, pero "muy parcial", ya que omite la obligación principal de presentar las cuentas ante el Parlamento. La falta de nuevos presupuestos tiene consecuencias directas, como que algunos contribuyentes paguen más impuestos al no actualizarse los tramos del IRPF.

La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional, y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país"

Falta de apoyo parlamentario, la razón de fondo

Para el filósofo, la conclusión es evidente: "si el gobierno no presenta presupuestos, es porque no prevé que pueda aprobarlos". Según su análisis, el Ejecutivo sabe que una derrota parlamentaria en una votación tan crucial como la de los presupuestos "evidenciaría su falta de apoyo parlamentario y social" y podría abocar al país a unas nuevas elecciones. "Ahora es la guerra de Irán, pero en cada momento se han ido improvisando excusas para intentar disimular lo evidente", añade.

EFE La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Esta situación lleva a Garrocho a su afirmación principal: "Con la no presentación de los Presupuestos aprendemos que el Gobierno prefiere no cumplir con la constitución a evidenciar su falta de apoyo parlamentario y social". Una reflexión que destapa la estrategia del Ejecutivo ante su debilidad en las Cámaras.