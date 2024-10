Fabián C. Barrio y las experiencias vividas en su vuelta al mundo en moto: “Soy consciente de que existe el sufrimiento”

A Fabián le iba bastante bien. Trabaja prestando soporte técnico a empresas. Un domingo le llamaron unos clientes porque parte de su oficina se había quedado sin red. Y como nadie quería moverse, le tocó ir a él.

Ese día se dio cuenta que realmente no era feliz, que tenía que darle un giro completo a su vida. Así que salió a dar una vuelta en moto, pero no a la manzana. Si no al mundo. Así empezó lo que él llamó “La primera semana del resto de mi vida”. Recorrió cerca de 100 países durante dos años en una Transalp 650 usada.

“Desarrollas una rutina y un sexto sentido para descubrir cuándo llegará una tormenta y dónde encontrar hoteles. En México, alguien que seguía mi vuelta al mundo, me comentó que allí no había hoteles. Pero yo sí los encontré”, ha relatado Fabián, que acaba de publicar el libro "Usted se encuentra aquí".

Durante su paso por Nepal, se encontró con un tipo llamado Phillip, alguien que también tuvo que buscar un nuevo sentido a su vida y montó una ONG. En ella ayudaba a niños hindúes que trabajaban en circos en condiciones infrahumanas. “ Estos niños eran sometidos a unos abusos increíbles”, ha continuado explicando Fabián. “En zonas de India, por ejemplo, creen que las niñas vírgenes curan el Sida. Las autoridades índias estaban al tanto de esta situación”.

“Visitando la escuela que montó Phillipe y para celebrar mi experiencia allí, alguien sacó una guitarra. Uno de los chavales que vivía allí, que sufría enanismo, comenzó a bailar... se había convertido en un líder pese a las penurias que había vivido en el circo”.

@salidarvuelta Fabián C. Barrio, durante su viaje en moto

De las experiencias vividas en este viaje en moto, Fabián reconoce que se dio cuenta de que “el mundo es más pequeño de lo que creemos. Me llevó dos años y catorce días este viaje. Pero sobre todo, el mundo es un mundo infinitamente más acogedor de lo que pensamos”.

“Tampoco somos conscientes, por la burbuja en que vivimos, de la desigualdad que hay. La cantidad de niños que hay trabajando. Seguramente, en otra zona y por esperanza de vida, de haber nacido en otra parte del mundo ya estaría muerto. Soy consciente de que existe el sufrimiento en el mundo”, ha concluído Fabián C. Barrio.