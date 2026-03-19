"Sus grandes patronos se han retirado, Irán está en su guerra, Rusia está en otra y China tampoco se ha infiltrado lo suficiente como para ser una salvaguarda de la dictadura cubana"

En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito ha puesto 'El Foco de La Linterna sobre América' para analizar la crisis en Cuba y la creciente presión de Estados Unidos sobre la isla. Para ello, ha contado con el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, quien ha desgranado la nueva estrategia de la Casa Blanca en un momento de máximo deterioro de la economía cubana, con apagones, escasez de combustible y tensiones sociales que definen una situación que muchos describen como una catástrofe humanitaria.

Asfixia económica y un cambio inminente

Desde Washington, el diagnóstico es claro: las reformas anunciadas por Miguel Díaz-Canel son consideradas "a todas luces insuficientes" por el secretario de estado, Marco Rubio. El propio Trump, según Alandete, llegó a afirmar que "el cambio estaba a punto de consumarse", una idea que Rubio matizó exigiendo reformas "muy ambiciosas". La Casa Blanca considera que el régimen está al borde del colapso y caerá "por su propio peso".

El cambio estaba a punto de consumarse"

EFE Personas observan productos en un local comercial este lunes, en La Habana (Cuba)

La estrategia principal de Estados Unidos es la asfixia económica, que va más allá del embargo ya existente. Se ha cortado el envío de petróleo barato desde Venezuela y México y se ha sancionado a empresas que exporten crudo a La Habana. Como consecuencia, la isla, que solo produce entre un 60% y 70% de la energía que necesita, se enfrenta a un escenario de apagones diarios y miseria, con un impacto devastador en hospitales y en la conservación de alimentos.

Un régimen debilitado y sin apoyos

Esta presión externa llega en un momento de máxima debilidad para el régimen cubano. Según ha explicado David Alandete, la dictadura se ha visto forzada a mostrar una disposición para dialogar porque "sus grandes patronos se han retirado, Irán está en su guerra, Rusia está en otra guerra, y China tampoco se ha infiltrado lo suficiente como para ser una salvaguarda de la dictadura cubana". Esta orfandad internacional es un factor clave en la crisis actual.

Las imágenes que llegan a la Casa Blanca, según el corresponsal, son de colas larguísimas para los alimentos y noches a oscuras, un panorama desolador que evidencia el fin del régimen castrista. Este aislamiento ha provocado que figuras del propio régimen, como el nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, estén implicadas en negociaciones directas con Marco Rubio, un movimiento "bastante llamativo".

EFE El nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro (d), el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c) y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas (i), asisten a un acto el 16 de enero de 2026 en el cementerio de Colon, en La Habana (Cuba)

Relevo total como única salida

A pesar de estos contactos, el margen para una salida negociada que mantenga la estructura del régimen parece nulo. David Alandete ha señalado que Marco Rubio desmintió una información del New York Times que sugería una transición pactada. Por el contrario, la exigencia de Washington es clara, tal y como admitió el propio Rubio al afirmar que "se necesita nuevo liderazgo".

Se necesita nuevo liderazgo"

La postura de Rubio no contempla un modelo de transición similar al de Venezuela, sino que "piensa en un relevo total y en un cambio que acabe con el comunismo y con tantas décadas de dictadura", ha concluido el corresponsal de COPE en Washington.