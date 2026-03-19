El Langui se reinventa: del cine al deporte paralímpico con la vista puesta en Los Ángeles 2028

Juan Manuel Montilla, El Langui, es un ejemplo de cómo convertir los obstáculos en el mejor combustible. Músico, actor y escritor, ahora suma una nueva faceta a su carrera: la de director de cine. Acaba de estrenar en el Festival de Málaga su documental 'Ganas de vivir' y, por si fuera poco, ya tiene la vista puesta en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Un canto a la vida

Su debut como director narra la historia de la deportista paralímpica Desirée Vila, quien con 16 años perdió una pierna por una negligencia médica cuando era campeona de España de gimnasia acrobática. "Su historia es muy motivadora, es el ejemplo de cómo reconstruirte", ha explicado El Langui. El artista ha afirmado que la cinta no es solo una biografía, sino "un canto a la vida", a la reinvención y a la aceptación.

Lo único incurable son las ganas de vivir" El Langui Artista

Una de las piezas clave del documental, según ha contado, es el perdón. "El perdón no te deja avanzar, o avanzas, pero de una manera diferente", ha reflexionado el artista. En la cinta participan personalidades como Irene Villa, quien ayudó a Desirée en este proceso y cuyo testimonio muestra "un perdón 100%" que permite seguir adelante sin rencor.

El perdón no te deja avanzar, o avanzas, pero de una manera diferente" El Langui Artista

Del teatro al deporte de élite

Además de su faceta como director, El Langui continúa triunfando sobre las tablas cada jueves en el Teatro Arlequín de Gran Vía con la obra 'Si Lorca levantara la cabeza'. Se trata de una comedia que dirige y protagoniza junto a parte del elenco de la película 'Campeones' y que, entre risas, invita a reflexionar sobre "qué es verdaderamente el éxito".

Objetivo: Los Ángeles 2028

Como si su agenda no estuviera lo suficientemente apretada, Juan Manuel Montilla ha encontrado una nueva pasión en el deporte: la boccia. Es una disciplina paralímpica parecida a la petanca que él mismo define como "el ajedrez de las bolas" por su alta carga estratégica y de precisión. Empezó como un hobby para desconectar y ha terminado compitiendo al más alto nivel.

Su dedicación le ha llevado a proclamarse campeón de España y a vestir la camiseta de la selección española, con la que ya ha ganado una medalla de bronce en individual y una de oro por equipos en una competición internacional en Italia. Aunque admite que llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028 son "palabras mayores", asegura que es un sueño y que acudirá a la llamada de la selección siempre que lo necesiten.

Entre tanto, no abandona la música. Aunque le resulta complicado sacar un disco completo, va lanzando sencillos y tiene previsto reunirse con su grupo, La Excepción, para dar dos conciertos únicos en Madrid. Una prueba más de que para El Langui no hay nada imposible, salvo los proyectos que no le motivan.