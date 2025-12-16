Enric Luzán inicia la vuelta al mundo a pie: "He dejado mi trabajo para caminar 26.000 kilómetros"

Enric Luzán, un aventurero catalán, ha comenzado el que califica como el mayor reto de su vida: dar la vuelta al mundo a pie. El pistoletazo de salida tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en la plaza Cataluña de Barcelona, desde donde emprendió un viaje que le llevará a recorrer 26.232 kilómetros a lo largo de, aproximadamente, tres años. Su única compañía será una mochila con lo imprescindible y una cámara con la que documentará cada paso de su hazaña. La idea, que podría parecer una locura para muchos, es para él un sueño meditado que ahora se ha convertido en su única realidad.

El origen de una idea radical

Esta aventura monumental no nació de un impulso repentino, sino que se gestó durante los días de confinamiento de la pandemia de coronavirus. "Cuando no se nos dejaba salir de casa, lo que más queríamos era salir", ha explicado Luzán. En ese contexto, descubrió la historia de un malagueño que en 2010 completó una gesta similar y sintió una llamada inequívoca: "Ostras, la madre de todas las aventuras. Y dije: ‘mira, yo esto lo voy a hacer’". Esta inspiración se convirtió en un objetivo firme que le llevó a presentarse a unas becas para creadores de contenido de la Generalitat de Catalunya.

A pesar de que su proyecto no fue seleccionado inicialmente, su determinación era inquebrantable. "Si me la dan, lo hago, y si no, también", aseguró. Finalmente, recibió la beca, lo que supuso el empujón definitivo para poner en marcha la logística de una expedición de esta magnitud. Antes de partir, Enric tomó una decisión drástica: dejarlo todo. Renunció a su trabajo y entregó las llaves de su piso de alquiler en Terrassa. "No tenía cargas, no tenía pareja ni hijos", comenta, describiendo el momento vital que le permitió lanzarse sin ataduras a cumplir su sueño.

Renunció a su trabajo y entregó las llaves de su piso de alquiler en Terrassa "

Una ruta planificada por cuatro continentes

El itinerario que ha diseñado Enric Luzán es tan ambicioso como la propia idea de dar la vuelta al mundo. El plan consiste en cruzar cuatro continentes de punta a punta. La primera etapa le llevará desde Barcelona hasta Estambul, atravesando toda Europa. Desde allí, continuará por el norte de Turquía hacia Georgia y Azerbaiyán, donde tomará un ferry para cruzar el mar Caspio y desembarcar en Kazajistán. Esta parte del viaje le sumergirá de lleno en el corazón de Asia Central.

La ruta asiática proseguirá rumbo al Nepal y los Himalayas, para después descender hasta Dacca (Bangladesh). En este punto, se verá obligado a tomar un avión para sobrevolar Mianmar, un país actualmente en guerra, y aterrizar en Tailandia. Desde allí, caminará hasta Singapur. El siguiente gran salto le llevará a Oceanía, donde recorrerá Australia o Nueva Zelanda, para luego volar a Estados Unidos y cruzar el país de la costa del Pacífico a la del Atlántico. La última fase de su periplo será en Sudamérica, comenzando en Colombia y bajando hasta Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de tomar el vuelo final de regreso a Barcelona.

Preparado para la soledad y los imprevistos

Una expedición de estas características conlleva innumerables riesgos, algo que Luzán ha tenido muy en cuenta. Para hacer frente a cualquier problema de salud, cuenta con el patrocinio de una aseguradora que le ha proporcionado un seguro médico con cobertura mundial. En el plano personal, la reacción de su entorno no fue fácil al principio. Según ha relatado, su familia más cercana recibió la noticia "bastante malamente", preocupada por decisiones como la de dejar su trabajo. Sin embargo, con el tiempo, ese temor se ha transformado en un apoyo incondicional.

A nivel mental, Enric no cuenta con un preparador psicológico, pero ha encontrado una fuente de fortaleza inesperada en su comunidad online. "Me ayuda mucho leer los comentarios de mis seguidores y suscriptores, y ver cómo me dan ánimos", ha confesado. Esta interacción diaria es un pilar fundamental para afrontar los momentos de flaqueza que puedan surgir en un viaje de tres años. Para quienes quieran seguir sus pasos, Luzán documenta su día a día en su canal de YouTube y en la web lavoltaalmonapeu.cat.

Me ayuda mucho leer los comentarios de mis seguidores"

La logística diaria también está meticulosamente planeada, sobre todo en lo que respecta a la alimentación. Su dieta se basa en un desayuno de pan, fruta, embutido y queso. Para la cena, utiliza un fogón portátil para prepararse sopas de fideos o arroz, soluciones prácticas y energéticas para reponer fuerzas tras largas jornadas de caminata. A pesar de la austeridad del plan, ha comentado que, de vez en cuando, se permite parar en algún restaurante para disfrutar de una comida diferente.

Con el mundo a sus pies y un horizonte de miles de kilómetros por delante, Enric Luzán ya ha completado su primera semana de viaje por la Cataluña Norte. Su aventura es un testimonio de perseverancia y de la búsqueda de sueños que para muchos parecen inalcanzables. Aunque es consciente de que llegarán "momentos de flaqueza", su motivación permanece intacta. Su viaje, más que un reto físico, es una declaración de intenciones: la vida está para vivirla de forma extraordinaria, paso a paso.