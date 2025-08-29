Esta es la historia de una joven que deja su vida y su trabajo atrás para recorrer Latinoamérica con su moto: "La chula"

Periodista, presentadora, profesora de universidad y desde hace unos cuantos meses creadora de contenido y motera. No es fácil elegir una sola etiqueta para Raquel Ollaquindia, navarra asentada en México con más de 15 años de experiencia en los medios de comunicación. Sin embargo, hace unos meses decidió dejarlo todo para iniciar una aventura casi en solitario. ¿Su única compañía? "La chula", su moto.

@kilometroseblanco Raquel Ollaquindia, periodista y motera, en uno de sus viajes anteriores

Ha cambiado su vida ajetreada y rutinaria por un proyecto ambicioso: "Hablo de años, no hablo de meses". Recorrerá Latinoamérica en moto, desde México hasta Argentina, con el objetivo de documentar periodísticamente proyectos de conservación y preservación de la biodiversidad. Su objetivo es llegar hasta el que llaman el Fin del Mundo, hasta Tierra del Fuego, un archipiélago ubicado en el extremo sur del continente americano.

La moto me devolvió la libertad que había perdido durante muchos años Raquel Ollaquindia Periodista y creadora de contenido

Además, podremos seguir cada etapa de esta ruta en Kilómetros en Blanco. Todo lo que documenta, lo sube a sus redes sociales donde, entre todas sus plataformas, actualmente acumula más de 150k seguidores. Una comunidad que lleva construyendo desde hace dos años. Espera que YouTube sea lo que haga sustentable este proyecto.

un giro en su vida

De la promoción 2006-2010, Raquel Ollaquindia se licencia en Periodismo en la Universidad de Navarra. Ya entonces demuestra que lo suyo es viajar. Durante dos veranos hizo prácticas en Guinea Ecuatorial y Guatemala. Como ella misma cuenta: "estando allí, miré hacia arriba y vi México gigante y pensé, alguna oportunidad tengo que encontrar allá" . Y acertó. Con el título recién estrenado, encontró trabajo en la prensa escrita de Zacatecas, ciudad que acabó siendo su residencia por más de 15 años. Del periódico saltó a la televisión y de ahí a la radio, compaginándolo todo con su labor como docente en la facultad de comunicación.

Su pasión siempre había sido la comunicación, pero "por casualidades de la vida" en sus treinta se enamoró por completo del mundo motor. "Yo tenía seis trabajos para poder sobrevivir de lunes a domingo. Entonces, no tenía nada de tiempo libre. Había perdido esas ganas de viajar y conocer", confiesa. "Pero en un momento dado, por un coche que me salió mal a compra, terminé con una moto. Y ahí es donde cambió todo. La moto me devolvió la libertad que había perdido durante muchos años".

viajar sola POR méxico y siendo mujer

Siendo México un país tan grande, es inevitable preguntarse por la seguridad en las rutas. "Me he llegado a sentir más insegura estando en Zacatecas, con esa vida rutinaria y trabajando en los medios de comunicación, que viajando sola". No niega que no haya casos de violencia o de inseguridad, pero dice viajar le ha cambiado su perspectiva. "La mayoría de personas que conozco y que viaja dicen lo mismo: los que peor hablan de México en cuanto a seguridad y te recomiendan que no viajes, son los que no lo hacen".

El traje te cubre completamente, yo llevo el pelo metido. La gente piensa que soy hombre Raquel Ollaquindia Periodista y creadora de contenido

El hecho de que sea una mujer la que lleva la moto, estando el mundo del motor históricamente muy masculinizado, genera tanto sorpresa como curiosidad. "El traje te cubre completamente, yo llevo el pelo metido. La gente piensa que soy hombre. Ya cuando ven que soy una mujer y que encima voy sola, lo que genera es curiosidad".