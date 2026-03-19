Rabajas en la factura de la luz, alivio para los sectores afectados por la subida del combustible y medidas estructurales para las renovables: las medidas que aprobaría el Gobierno para combatir la crisis de Irán

La escalada del conflicto en el Golfo Pérsico ha desatado una crisis energética que amenaza con golpear de lleno la economía española. Con el precio del gas disparado y el barril de petróleo en 119 dólares, el Gobierno se prepara para anunciar este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario un nuevo paquete de medidas anticrisis.

Sobre este asunto ha arrojado luz el periodista experto en economía, José María Camarero, en el programa 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz.

Un plan de choque 'contenido' y sin ayudas generalizadas

Frente a las expectativas de un gran desembolso, José María Camarero ha aclarado que el Ejecutivo prepara "medidas puntuales, muy perimetradas y contenidas".

Según el experto, el plan no será "milmillonario como el que todos tenemos en la cabeza" de 2022. Por tanto, ha confirmado que no volverá la bonificación generalizada de 20 céntimos en los carburantes, como tampoco una rebaja fiscal indiscriminada.

También se descarta la reactivación del tope ibérico o el cheque de 200 euros por familia, que resultó ser "bastante fracaso" por su complejidad burocrática.

No va a ser un plan 1000 millonario como el que todos tenemos en la cabeza" José María Camarero Experto en economía

Como primera respuesta a la crisis, España ha liberado 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. Una cantidad que, aunque parezca elevada, "no es para tanto", según Camarero, ya que apenas cubre "poco más de 12 días de consumo".

El experto la ha calificado como una "gotita en medio de un océano enorme" que busca principalmente enviar una "llamada de calma a los mercados" para que los precios "no sigan disparándose".

Alivio para sectores clave y la factura de la luz

Las ayudas que sí prepara el Gobierno se centrarán en los sectores más expuestos a la subida del combustible, como agricultores, ganaderos y transportistas. El objetivo es que estas ayudas "actúen como una especie de parapeto" para que la subida de costes no se traslade al resto de la economía, evitando así los temidos efectos de segunda ronda. "Se evita que se traslade a la cesta de la compra, ese es el efecto de segunda ronda", ha explicado Camarero.

Se evita que se traslade a la cesta de la compra, ese es el efecto de segunda ronda" José María Camarero Experto en economía

Otra de las medidas que se esperan son las rebajas en la factura de la luz, aunque todavía no se ha concretado si afectarán al IVA, al impuesto especial de la electricidad o a otros cargos. Finalmente, el Gobierno quiere impulsar las energías renovables como una medida estructural para ganar autonomía energética, si bien sus efectos se verán a largo plazo.

El comercio con el Golfo Pérsico, en jaque

La crisis no solo impacta por el lado de las importaciones de energía, sino que también pone en riesgo las exportaciones españolas a la región. Aunque no es un mercado principal, es vital para "mucha pequeña empresa", ha señalado Camarero.

Un ejemplo es la alfalfa de Aragón y Navarra, un producto de gran calidad del que se exportan 280.000 toneladas al año para alimentar a los valiosos caballos y camellos de países como Arabia Saudí. José Miguel Ochoa, gerente de Alfed, ha expresado su incertidumbre: "No sabemos dónde se van a poder descargar ni qué sucede con" los miles de contenedores bloqueados.

Alamy Stock Photo Factura de la luz

La disrupción de las rutas marítimas y aéreas está reconfigurando el comercio mundial, lo que se traduce en "más tiempo de espera y más costes". Este complejo escenario de inflación ha provocado que el Banco Central Europeo ya haya advertido de que, aunque no sube los tipos de interés por ahora, es posible que lo haga "a la próxima", añadiendo más presión a la economía.