Macu Gortázar, psicologa: "Cada vez vienen más pacientes que se sienten solos sin estarlo, es un sentimiento muy habitual"

La sensación de soledad, incluso cuando se está rodeado de gente, es uno de los grandes temas que afectan a la salud mental en la actualidad. Sobre ello ha reflexionado la psicóloga Macu Gortázar en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, junto a Carlos Moreno 'El Pulpo'. La especialista ha abordado la importancia de parar y escucharse a uno mismo para entender qué nos está pasando, poniendo palabras a sentimientos complejos y desmontando mitos sobre el bienestar emocional.

Gortázar ha confirmado que sentirse solo sin estarlo físicamente es una experiencia generalizada. "Cada vez vienen más pacientes que se sienten solos sin estarlo, es un sentimiento muy habitual", explica la psicóloga. Describe esta vivencia como "muy desazonante" e "inquietante", una mezcla de tristeza, ansiedad y desorientación. Esta angustia, si se prolonga, puede llevar a picos depresivos, pues aunque se pueda ser consciente de tener apoyo, el sentimiento persiste y genera un gran malestar, un problema que en muchos casos se agudiza en personas mayores que no precisan una residencia pero sí requieren acompañamiento en sus hogares.

Señales de alarma que solemos ignorar

En el acelerado ritmo de vida actual, se han normalizado la fatiga, el agobio o la tristeza. Gortázar advierte de que estas no son buenas señales. La psicóloga considera que la alarma salta "en el momento en el que tú ya dejas de dar la mejor versión de ti mismo", cuando dejas de tratarte bien o sientes apatía y dejas de disfrutar. Lejos de ser "más blanditos", ahora "somos más conscientes de las cosas que nos pasan y tenemos más información", afirma.

EFE Un joven cabizbajo sentado en un banco

Poco a poco, la figura del psicólogo se normaliza como "un profesional de la salud más", cuyo criterio es cada vez más validado por la ciencia. Sin embargo, la experta matiza que es importante acudir a terapia con una motivación clara. "Hay que ir al psicólogo lo necesario", subraya, y desaconseja alargar las terapias sin un propósito definido, al igual que no se va al médico a diario sin un motivo.

La depresión es algo absolutamente biológico"

¿Dónde está el límite entre la tristeza y la depresión?

Saber diferenciar un malestar de un problema de salud mental es crucial. Gortázar explica la depresión como un continuo. En un extremo está la tristeza, una emoción puntual y manejable, a menudo ligada a un hecho concreto. En el otro, se encuentra un cuadro más grave. "La depresión es algo absolutamente biológico", lo que significa que hay un desajuste cerebral que requiere intervención, a menudo con medicación, para regular las sustancias que el cerebro no segrega correctamente.

Una depresión severa es "enormemente incapacitante", advierte Gortázar, y juzgarla desde fuera es un error. Puede impedir realizar tareas básicas como "levantarte de la cama, vestirte, asearte" e incluso, en casos cronificados que ha tratado en el hospital Gómez Puya, llevar a la pérdida de la capacidad de andar. Es un pozo del que es difícil salir sin ayuda profesional, y en sus estadios más graves, puede llevar a que la muerte no sea la solución a los problemas.

Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos"

CIBER (Foto de ARCHIVO)Anciano, soledad, vejez, depresiónREMITIDA / HANDOUT por CIBERFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma31/10/2019

Aprender a decir 'no' y a pedir ayuda

La buena salud mental también depende de hábitos como saber poner límites. La dificultad para decir 'no' nace del miedo al conflicto y de la culpa. "Nos hace sentir culpables", señala la psicóloga, y a menudo lo atribuimos erróneamente a nuestra identidad, pensando que "somos malas personas o egoístas" por negarnos. Romper esta asociación es fundamental para el bienestar.

Del mismo modo, nos frena el orgullo a la hora de pedir ayuda, por la creencia de que "tengo que poder solo o sola con mis cosas", o el miedo a molestar. Gortázar añade que a veces, esta reticencia se debe a "haber acumulado varios fracasos pidiendo ayuda". Si una persona lo ha intentado varias veces sin éxito, es probable que no vuelva a hacerlo.

Finalmente, la psicóloga ha destacado que a menudo "nuestro peor enemigo somos nosotros mismos", porque no nos tratamos bien. Concluye con una reflexión sobre la importancia de la autocompasión: "Si nos tratáramos de manera un poquito más justa, ya no digo súper bien, pero de manera un poquito más justa, pues probablemente funcionaríamos mejor".