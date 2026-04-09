María Varela, con cáncer de mama metastásico, y la dura respuesta a su hijo de 7 años: "No me voy a curar, mientras haya pastillas hay esperanza"

María Varela tiene 43 años y un cáncer de mama metastásico que le fue diagnosticado cuando el tumor ya se había extendido.

Su lucha la ha llevado a recoger 86.000 firmas para pedir que la edad de las mamografías en la sanidad pública se adelante de los 50 a los 40 años. Firmas que este mismo jueves ha entregado en el Ministerio de Sanidad, donde ha conseguido un primer compromiso: estudiar la rebaja a los 45 años, como ha contado en 'La Tarde'.

A pesar del logro, la sensación de María es "agridulce", según ha contado a Pilar García Muñiz, ya que la propuesta del Gobierno se limita a cumplir con una directiva europea de 2022 que recomendaba adelantar las mamografías a los 45 y retrasarlas hasta los 74. "Una normativa del 2020 que se va a cumplir en el 2030", ha lamentado.

Ahora, la propuesta debe pasar a la Comisión de Salud, donde intervienen las comunidades autónomas, que tienen las competencias.

Varela teme que el proceso se alargue durante años. "Que se apruebe, y que después ellos tienen que darle un plazo a las comunidades para implantar esa norma, de la que estamos hablando a lo mejor de 2, 3 o 4 años".

De un dolor de espalda al peor diagnóstico

La historia de María Varela comenzó con un dolor de espalda que inicialmente fue atribuido a una contractura, a su sobrepeso o a un desgaste esquelético. Sin embargo, el dolor se volvió insoportable.

"En mayo, mi hijo cumple años y yo fui a comprar la taza de cumpleaños de mi hijo y no podía hablar Entonces, yo ya le dije a mi marido que teníamos que ir a urgencias, porque eso era un dolor insoportable", relata.

Exploración cáncer mama

Tras quedar ingresada en urgencias, los médicos confirmaron sus peores temores. "Ya cuando me subieron a planta, ya me dijeron que había algo más y que lo más seguro era que fuera un cáncer metastásico", explica.

Afortunadamente, con el tratamiento que está recibiendo, el cáncer está "decreciendo".

El cáncer de mama en estadio 4 es incurable

María Varela subraya la importancia del diagnóstico precoz, ya que su cáncer, en estadio 4, es "incurable". Explica que, aunque se investiga para cronificar la enfermedad, todavía no se ha conseguido.

"La esperanza de vida de una mujer con cáncer de mama metastásico son 5 años. Yo en mayo hago mi primer año", afirma con entereza.

La esperanza de vida de una mujer con cáncer de mama metastásico son 5 años María Varela Gallega con cáncer de mama metastásico

Uno de los momentos más difíciles fue cuando su hijo de 7 años le preguntó directamente: "Mamá, ¿te vas a curar?". Su respuesta fue honesta y llena de esperanza: "La verdad que no, que hay un tratamiento que me está haciendo muy bien, pero que yo viviré toda mi vida con el cáncer, y que mientras haya pastillas, pues hay esperanza".

Viviré toda mi vida con el cáncer, y que mientras haya pastillas, pues hay esperanza María Varela Gallega con cáncer de mama metastásico

Varela denuncia el sesgo de género en la medicina y la desigualdad sanitaria. "Casi todas están diagnosticadas en la privada y se están tratando en la pública", comenta, ya que en la sanidad privada sí se puede acceder a una mamografía antes de los 50.

Cree que su diagnóstico llegó tarde porque a menudo los dolores de las mujeres no se toman en serio: "Es como, bueno, es una mujer, se queja por quejar".

No estás sola

En su lucha, el deporte se ha convertido en un pilar fundamental. Acude 4 días por semana a la asociación deportiva Abeiratúa, donde hace ejercicios de fuerza y corre. Tiene una promesa pendiente con su entrenadora: "Correr una carrera. Que mi hijo me vea correr y cruzar la meta con él de la mano".

Su mensaje para otras mujeres de su edad es claro: "Que no duden en ir a la privada a hacer una mamografía, porque estamos muy vendidas". Y si reciben un diagnóstico, les recuerda que no están solas, animándolas a buscar una red de apoyo como la que ella encontró.

Mientras, su campaña para conseguir un "cambio real" sigue adelante en la plataforma Change.org.