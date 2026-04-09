Rubén Gimeno, asesor fiscal: "Perderás la deducción fiscal en la declaración de la Renta si no rellenas la casilla de deducciones autonómicas por nacimiento"

En el programa 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito ha conversado con Rubén Gimeno, director del servicio de estudios del registro de economistas asesores fiscales, para desgranar las claves de la actual Campaña de la Declaración de la Renta. El experto ha comenzado con una advertencia clara: es fundamental revisar bien el borrador y prestar especial atención a las casillas vacías, ya que no rellenarlas si se tiene derecho a ello supone "regalar nuestro dinero a Hacienda".

Por no rellenar esas casillas, estaremos regalando nuestro dinero"

Casillas a no olvidar

Gimeno ha señalado varios puntos críticos a revisar. "Sobre todo, muy atentos a las casillas que están vacías", ha insistido. Entre los olvidos más comunes se encuentran la cuota que pagamos a los sindicatos o los intereses de las cuentas bancarias, que el borrador puede imputar a todos los titulares cuando solo debería hacerlo a quien genera los ingresos. También ha mencionado el caso de las viviendas compartidas, por ejemplo entre hermanos, donde la declaración suele hacerse a nombre de una sola persona cuando debe ser imputada por todos los propietarios.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Nuevas deducciones y ayudas

El asesor fiscal también ha repasado las deducciones por inversiones sostenibles. Es posible deducir hasta 3.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico enchufable adquirido en 2025 y 600 euros por la instalación de puntos de recarga. Sin embargo, ha advertido que existen requisitos: "el vehículo que haya comprado no puede haber superado los 45.000 euros, no puede ser un kilómetro 0". En cuanto a la instalación de placas solares o aerotermia, existen ayudas de entre 3.000 y 9.000 euros, para lo cual la Agencia Tributaria exige un certificado de eficiencia energética previo y otro posterior a la obra.

Familia, vivienda y alquiler

Respecto a si es mejor la declaración conjunta o individual, Gimeno ha aclarado que "depende". Es más interesante la conjunta si uno de los cónyuges no trabaja o tiene rentas muy bajitas. No obstante, ha matizado que el programa Renta Web calcula automáticamente la opción más ventajosa y que cada vez menos contribuyentes la eligen, ya que hoy en día es común que ambos cónyuges trabajen.

Cadena Cope Marcar la x en la casilla 105 de la Renta, ayuda a los proyectos sociales de la Iglesia

Para las familias que han tenido un hijo, se mantienen las deducciones clásicas por descendientes: 2.400 euros por el primer hijo, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 para el cuarto y siguientes. En este punto, el asesor ha lanzado su advertencia más contundente: "las autonomías también tienen deducciones por nacimiento de hijo y, por tanto, que no se nos olviden, porque si no llenamos esa casilla, perderemos la deducción fiscal".

Si no llenamos esa casilla, perderemos la deducción fiscal"

En cuanto al alquiler, Gimeno ha recordado que la deducción estatal ya no existe para nuevos contratos, aunque los inquilinos con contratos anteriores a 2015 todavía pueden deducirse un 10%. Sin embargo, ha subrayado que todas las comunidades autónomas regulan deducciones para inquilinos, que pueden suponer un [ahorro de hasta 1.500 euros en el IRPF]. De hecho, como ha explicado, algunas de ellas han actualizado la edad para ser considerado joven, como La Rioja (36 años) o Cataluña (35 años).

Por el lado del casero, existe un "catálogo de gastos deducibles" de los ingresos por el alquiler. Entre ellos se encuentran los intereses del préstamo de la vivienda, el recibo del IBI, la comunidad de vecinos, suministros, y la amortización de bienes cedidos como muebles o electrodomésticos, de la que se puede deducir un 10%. Además, si el inmueble es la vivienda habitual del inquilino, el propietario puede aplicar una reducción y tributar "por la mitad de esos rendimientos o al 40 por ciento".

Finalmente, sobre la forma de pago, el experto ha aclarado que se admite cualquier medio "menos en efectivo", incluido Bizum. El impuesto da la opción de abonar un 60% hasta el 30 de junio y el 40% restante en noviembre sin intereses. No obstante, su recomendación es clara: "si se cuenta con el dinero adecuado para pagar de golpe, pues se paga de golpe, así te preocupas una sola vez". Una forma de reducir la carga mental que supone [el motivo del impuesto a las personas físicas].