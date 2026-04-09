Rania denuncia la trágica situación que vive el Líbano: "Mi hermano es médico, ha atendido a una mujer que le pedía que cosiera las extremidades de su hijo para poder enterrarlo"

Rania, profesora de español en Líbano, ha relatado en 'La Tarde' de COPE la angustiosa situación que vive el país. A pesar de la tregua entre Estados Unidos e Irán, Líbano ha sufrido el peor ataque desde el inicio del conflicto, con 160 bombas cayendo sobre Beirut en solo 10 minutos. Los ataques han dejado un balance de más de 250 muertos y un millar de heridos, sumiendo al país en el caos mientras la población busca refugio.

te puede interesar Israel desafía la tregua y mata al sobrino del líder de Hizbulá en Beirut

"Estamos muy mal de los nervios después de lo que pasó ayer", ha confesado Rania a Pilar García Muñiz. La esperanza de la tregua se desvaneció rápidamente: "Nos despertamos con una buena noticia, que hicieron el alto el fuego, y parece que esto no está incluido para Líbano". Para la profesora, los responsables son "demonios, ya el ser humano no vale nada".

El horror se ha apoderado de los hospitales. Rania ha compartido la terrible experiencia de su hermano, que es médico: "Ayer le vino una mujer con manos y piernas, suplicándole para que si pudiera volver a ponerlos juntos para enterrar a su hijo". La escena, según describe, evidencia la deshumanización del conflicto: "Es terrible, es terrible".

Una huida desesperada

Ante la escalada de violencia, la familia de Rania ha decidido huir. "Estoy preparando todo para los niños en maletas", ha explicado. Su plan es refugiarse en una casa en la montaña junto a su madre de 70 años y sus hijos de 11 y 17, mientras su hermano médico permanece en el hospital. Rania siente que son peones en un tablero geopolítico: "Están jugando con nosotros como si fuera un juego de ajedrez".

Están jugando con nosotros como si fuera un juego de ajedrez" Rania Profesora de español en Beirut

La sensación de inseguridad es total, un cambio drástico respecto a guerras anteriores. "Antes nos íbamos en los búnkeres y sabíamos que estábamos a salvo. Ahora, con toda la tecnología y estos misiles, ya no hay ningún sitio seguro", ha lamentado.

A esto se suma, según su relato, un mensaje del portavoz de Israel que responsabiliza también a los cristianos, declarando que "no hay ninguna zona segura". Rania, con 50 años, resume su vida con resignación: "Llevo 50 años viviendo lo mismo".

Un país en la 'bisagra infernal'

El colaborador de 'La Tarde', Lorenzo Silva ha calificado el testimonio de "estremecedor" y ha reflexionado sobre la desaparición de las reglas en la guerra. Silva considera que Israel, al atacar masivamente una zona para eliminar a un solo objetivo, actúa sin contención. Además, ha destacado la "tragedia inmensa del Líbano", un país "en una bisagra infernal", utilizado tanto por Israel como por Irán "con sangre de libaneses".

Por su parte, la analista Ana Martín ha subrayado que la guerra, más allá de cifras, se compone de "desgracias humanas". Ha cuestionado la validez de una tregua bajo la que caen bombas: "¿Qué clase de tregua es esta?". Martín también ha apuntado al contexto político de Benjamin Netanyahu, quien, tras estar muy cuestionado antes del conflicto, ahora "tiene a la opinión pública de su parte" y "se siente fuerte".