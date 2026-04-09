Pilar García de la Granja, experta económica: "Esta subida en la materia prima, que aquí es el petróleo, afecta en cadena a miles de productos que seguirán subiendo"

La frágil treguaentre Estados Unidos e Irán mantiene en vilo a los mercados, que han vivido otra jornada de gran volatilidad. Aunque las bolsas han cerrado con ligeras pérdidas, el precio del petróleo se ha mantenido por debajo de los 100 dólares de media por barril. Este escenario ha sido analizado en 'La Linterna' con Ángel Expósito, dentro de las Clases de Economía con la experta y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

Cientos de barcos varados en Ormuz

A pesar de la tregua, el estrecho de Ormuz permanece cerrado, con 230 barcos varados y sus tripulaciones esperando desde hace cinco semanas. Pilar García de la Granja ha destacado la complejidad de la situación, señalando que "todo pende de un hilo" y que si se quiere comprar petróleo al instante, el conocido como petróleo Spot, "son 155 dólares el barril". La expectación está puesta en la reunión en Islamabad entre mediadores de EE. UU. e Irán.

Los expertos en recursos energéticos, como Roberto Gómez Calver, aseguran que pasará un largo tiempo hasta que la normalidad se recupere. En la misma línea, Antonio Turiel, experto en energía del CSIC, ha expresado sus dudas: "Yo dudo que el mercado considere que se pueda bajar a 80 dólares en mucho tiempo". De hecho, la normalidad del flujo en el estrecho de Ormuz podría tardar en llegar hasta 2 años en el peor de los casos, incluso si la guerra terminara hoy mismo.

Yo dudo que el mercado considere que se pueda bajar 80 dólares en mucho tiempo"

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de dos plataformas de petróleo en Santa Cruz de Tenerife

El impacto en los combustibles y la inflación

Este alto el fuego tan débil ha hecho rebajar el precio del petróleo, pero sin recuperar los niveles previos. Como ha informado Marta Ruiz, esto provoca que los combustibles sigan elevados pese a la rebaja del IVA: el litro de gasolina 95 sin plomo cuesta 1,57 euros y el diésel 1,91 euros. El barril de Brent vuelve a rozar los 100 dólares y tanto el petróleo como el gas siguen un 30% por encima de los niveles previos al conflicto.

El verdadero problema, según apuntan los expertos, está en los derivados. Roberto Cavero, experto energético, destaca que "las refinerías suelen operar cerca de su capacidad máxima, lo que deja poco margen ante interrupciones". Por ello, "incluso si el precio del crudo se relaja, los precios de los derivados puedan mantenerse elevados". Esto se traduce en un transporte más caro y una subida generalizada de precios, es decir, más inflación.

Alamy Stock Photo Repostaje de automóviles. Trabajador masculino en una gasolinera llenando un coche con combustible, repostando gas licuado de petróleo, GLP o GNT. Empleado sosteniendo un dispensador de GLP.

El efecto en cadena del petróleo en la economía

Pilar García de la Granja ha insistido en que hay que asumir que la normalidad tardará en volver, al igual que ocurrió tras el estallido de la guerra de Ucrania. La experta ha recordado que "el petróleo no solo es gasolina, queroseno para los aviones, gasoil, el petróleo es mucho más". Su influencia abarca desde los fertilizantes, los plásticos y los textiles hasta la industria farmacéutica.

Por todo ello, la directora de Mediodía COPE ha lanzado una seria advertencia sobre el impacto económico generalizado: "Esta subida del precio de la materia prima, digamos, que aquí es el es el crudo, afecta en cadena a miles de productos que consumimos diariamente y que van a subir su precio". Esta subida de precios es una realidad que afectará al bolsillo de todos los ciudadanos.

Esta subida en la materia prima, que aquí es el petróleo, afecta en cadena a miles de productos que seguirán subiendo"

Ante esta situación, los sectores más afectados, como los pescadores, ya reclaman más medidas al Gobierno, como una rebaja en el gasoil para poder salir a faenar. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido con el sector y ha reconocido que se vive "un momento tremendamente inestable, donde es muy difícil hacer una predicción", lo que complica la toma de decisiones para apoyar a los afectados, aunque ha descartado que vaya a haber escasez de pescado.